Irán: explosiones dejan 5 muertos en plena escalada militar con EEUU

El director general de la Organización de Gestión de Crisis de la provincia de Hormozgan indicó que la explosión en Bandar Abbas se produjo en un edificio de ocho pisos dentro de un complejo portuario, destruyendo dos plantas y causando daños en vehículos y comercios de la zona de Moallem Boulevard.

Equipos de rescate y bomberos acudieron al lugar. Las causas aún se investigan, según la televisión estatal.

En paralelo, en la provincia suroccidental de Khuzestan, cuatro personas murieron en una aparente explosión de gas en el barrio Kianshahr de la ciudad de Ahvaz, en un incidente no vinculado oficialmente con el ocurrido en Bandar Abbas.

Desde Israel, el diario The Times of Israel informó que Israel no está involucrado en las explosiones registradas hoy en territorio iraní.

Los incidentes se producen en un clima de fuerte tensión regional, luego de que Estados Unidos advirtiera a Irán por la realización de ejercicios navales con fuego real cerca de fuerzas estadounidenses en la región.

Washington señaló que no tolerará acciones "inseguras o no profesionales" por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán anunció que la Guardia Revolucionaria lleva adelante maniobras navales de dos días en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Las maniobras coinciden con la llegada de buques de la Marina estadounidense a la zona.

El presidente Donald Trump afirmó esta semana que Washington despliega una "armada masiva" en la región y advirtió que podría actuar contra Irán "con rapidez y violencia, si es necesario".

El Comando Central de Estados Unidos señaló que no tolerará sobrevuelos armados o a baja altura sobre activos estadounidenses, aproximaciones peligrosas de lanchas rápidas ni armas apuntando a fuerzas de Estados Unidos, al tiempo que reconoció el derecho de Irán a operar profesionalmente en aguas y espacio aéreo internacionales.

Según el The New York Times, Trump fue informado de opciones militares que incluyen posibles operaciones dentro de Irán, citando a funcionarios estadounidenses.

En el plano diplomático, Egipto informó que su canciller mantuvo contactos con pares de Irán, Turquía, Omán, además del enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el primer ministro de Qatar, para impulsar esfuerzos de desescalada.

Turquía se opuso a una intervención militar y ofreció actuar como facilitador entre Teherán y Washington.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos descartaron el uso de su espacio aéreo o territorio para ataques contra Irán. En tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian acusó a Estados Unidos, a Israel y a sectores europeos de avivar las tensiones internas, en un contexto de protestas iniciadas a fines de diciembre por la inflación y el costo de vida. (ANSA).