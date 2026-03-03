Irán: F1 reservó dos vuelos hacia Australia para el personal varado
El Mundial 2026 comenzará el domingo 8 en Melbourne
La prensa de Australia y de Gran Bretaña informó que los organizadores de la F1 tomaron esta decisión para evitar eventuales problemas de cara a la carrera prevista en el Circuito de Albert Park, Melbourne
Los reportes aseguran que dos vuelos chárter partieron en la víspera desde Londres para transportar al personal de 10 de los 11 equipos de la grilla y a los responsables de la F1 a Australia
Según se informa, los vuelos incluyeron un avión de British Airways, que hizo escala en Singapur, y un avión chárter que hizo escala en Tanzania
La agencia de viajes deportivos Travel Places se encargó de la coordinación
Los vuelos llegarán a Melbourne en la mañana del miércoles 4, sólo 48 horas antes de la primera sesión de entrenamientos en Albert Park
El director ejecutivo del GP de Australia, Travis Auld, aseguró ayer que la primera carrera del Mundial 2026 de la F1 se correrá el domingo 8 pese a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán
La F1 canceló los ensayos de las escuderías para probar los neumáticos Pirelli de cara al inicio de una nueva temporada en Australia tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió atacando bases del ejército norteamericano en países vecinos como Bahrein
El cierre de los espacios aéreos generado por el conflicto bélico, con la suspensión de muchos vuelos previstos, impidió que el personal de los equipos de la máxima categoría se embarcara con destino a Sakhir y, pese a que algunos evalúan la posibilidad de apelar a vuelos chárter, la atención está centrada en la evolución de los acontecimientos
Muchas de las escuderías de la Fórmula 2 y Fórmula 3 también quedaron varadas en los aeropuertos en los que habían hecho escala, lo que llevó a Pirelli a confirmar la anulación de los ensayos con los nuevos compuestos de neumáticos para lluvia previstos para el sábado y el domingo por cuestiones de seguridad
La pista del circuito de Sakhir iba a ser mojada de forma artificial para probar las mezclas Intermedia y Full Wet, pero los ensayos fueron cancelados. McLaren y Mercedes ya habían desembarcado en Bahrein con sus pilotos y con sus máquinas
(ANSA)