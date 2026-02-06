Irán: Funcionario israelí, "para derrocar al régimen, hay que hacer algo grande"

Un alto funcionario israelí declaró que, si Israel debe actuar contra Irán, "apareceremos como un león con esteroides, con Estados Unidos luchando junto a Israel en estrecha coordinación". El canal de televisión más popular de Israel, Canal 12, informó al respecto.

Por esta razón, Israel espera que los estadounidenses completen todos sus preparativos para una acción militar de escala extremadamente significativa. El alto funcionario israelí añadió: "el entendimiento es que, si se quiere lograr algo significativo, como el derrocamiento de un régimen, se tiene la obligación de hacer algo muy grande".

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha completado la fase uno de su acumulación de armas en la región y, en las próximas semanas, completará la fase dos con toda su fuerza. La decisión final la tomará Donald Trump en la Casa Blanca, y se estima que los estadounidenses buscan demorar el proceso. (ANSA).