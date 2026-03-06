Irán: futbolistas en peligro

Un gesto que no repitieron en su segundo partido, con derrota por 4-0 ante la anfitriona Australia, previo al cual realizaron un saludo militar mientras entonaban la canción patria, que según el presentador representa "la máxima traición y vergenza" y debería "recibir el tratamiento adecuado para que los demás lo tomen como una advertencia"

En el duelo con Australia, según la emisora local ABC, la actitud de las futbolistas iraníes cambió "por presiones del régimen de Teherán y de las fuerzas de seguridad que acompañan al plantel", que jugará su último partido en la fase de grupos el domingo ante Filipinas y necesita ganar por amplio margen para avanzar a la próxima ronda del torneo

El director del Consejo para los Refugiados de Australia, Paul Power, expresó su preocupación por la integridad de las futbolistas iraníes y dijo que "será peligroso su regreso a casa" en medio de la guerra que su país libra tras los bombardeos iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y que se extiende a otras naciones en Medio Oriente

Por ese motivo, algunos medios de prensa invocaron por ayuda al gobierno australiano, que todavía no respondió al reclamo, aunque según ABC, solicitar asilo en ese país no es una opción para varias de las jugadoras porque pondría en peligro a sus familias en Irán (ANSA)