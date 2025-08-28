Irán: Grossi destaca su "oportuna" reunión en Washington con Rubio, tras el regreso de inspectores del OIEA a Irán

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El director del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha destacado el encuentro "oportuno e importante" que ha mantenido este miércoles en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, coincidiendo con el regreso a Irán de inspectores de la organización tras su salida a raíz de la ofensiva militar de Israel contra el país centroasiático en junio, a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

"Intercambio oportuno e importante con el secretario de Estado Rubio hoy en Washington D.C. sobre la labor del OIEA en Irán y Ucrania y la sólida cooperación entre Estados Unidos y el OIEA a medida que avanza la innovación nuclear", ha señalado en su cuenta de la red social X, antes de manifestar su agradecimiento a la Administración de Donald Trump por su "continuo apoyo a nuestra misión por la paz".

Por su parte, Rubio "ha reiterado a Grossi el compromiso de Estados Unidos de apoyar al OIEA en la promoción del uso pacífico de la tecnología nuclear y la prevención de la proliferación de armas nucleares", ha indicado la cartera diplomática estadounidense.

Los temas tratados incluyen "la seguridad nuclear mundial, las instalaciones nucleares ucranianas, y los esfuerzos del OIEA para realizar actividades de monitoreo y verificación, incluso en Irán", ha agregado en un comunicado difundido por el portavoz adjunto, Tommy Pigott.

El Gobierno de Irán ha confirmado este miércoles el regreso al país de un equipo de inspectores del OIEA y ha destacado que el objetivo es que "supervisen un recambio de combustible" en la central nuclear de Bushehr, si bien ha aseverado que este hecho no implica que se haya pactado un tipo de cooperación y ha incidido en que "no se ha adoptado ningún texto o acuerdo sobre un nuevo marco de cooperación entre Irán y el OIEA", un asunto sobre el que no ha dado detalles y que sería aún objeto de conversaciones entre las partes.

Teherán acusó a Grossi de "oscurecer la verdad" con un "informe sesgado" que fue "instrumentalizado" por el llamado E3 --Francia, Reino Unido y Alemania-- y Estados Unidos para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas.

Israel lanzó apenas un día después una ofensiva contra Irán --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes --las de Fordo, Natanz e Isfahán--, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.