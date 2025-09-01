Irán: Guterres defiende ante el presidente de Irán el papel de la diplomacia sobre su programa nuclear

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha defendido ante el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el papel de la diplomacia, frente a la reactivación de las sanciones, en cuanto a su programa nuclear. Guterres ha "destacado la necesidad de resolver los problemas relacionados con el programa nuclear iraní mediante la diplomacia" durante el encuentro bilateral que han mantenido durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjín. Asimismo, el jefe de la ONU ha celebrado "el mantenimiento del alto el fuego entre Irán e Israel", mientras que han abordado también "cuestiones regionales de interés mutuo", según ha informado la oficina de Guterres a través de un breve comunicado.

La semana pasada el E3 --formado por Alemania, Francia y Reino Unido-- notificó al Consejo de Seguridad de la ONU su decisión de reactivar las sanciones contra Teherán, considerando que "sigue representando una clara amenaza para la paz y la seguridad". Tras ello, las autoridades iraníes amenazaron con responder ante la "injustificada" acción que, aseguraron, "socavará" la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).