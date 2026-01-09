Irán: hijo del último Sha de Persia, que "Trump intervenga en Irán"

"Ha demostrado, y sé que lo es, un hombre de paz y de palabra. Le ruego que esté listo para intervenir y ayudar al pueblo iraní", escribió Pahlavi, dirigiéndose directamente a Trump en un mensaje en la red social X, después de que el mandatario norteamericano amenazara con intervenir en los últimos días si los manifestantes eran asesinados.

"Llamé a la gente en las calles a luchar por su libertad y a abrumar a las fuerzas de seguridad con la fuerza de los números.

Anoche lo lograron. Su amenaza a este régimen criminal también mantuvo a raya a los asesinos del régimen. Pero el tiempo apremia. La gente volverá a las calles en una hora. Le pido que me ayude", manifestó Pahlavi, mientras se escuchaban consignas que pedían su regreso a Irán durante las protestas. (ANSA).