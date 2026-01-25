Irán: Horror en Irán, "30.000 muertos en los primeros días de protestas"

Así los describen las organizaciones de inteligencia internacionales —y en particular los agentes encubiertos que operan en el país de los ayatolas— la masacre de manifestantes: "De una magnitud inimaginable".

Dos altos funcionarios del ministerio de Salud iraní declararon al Time que durante las protestas antigubernamentales, en solo dos días, podrían haber sido asesinadas hasta 30.000 personas, mientras que el recuento oficial del gobierno de Teherán, de hace 5 días, habla de 3.117 muertos.

La ayuda prometida por el presidente estadounidense, Donald Trump, nunca llegó a su destino, pero las palabras del inquilino de la Casa Blanca dispararon la tensión en Medio Oriente. En particular en Israel, donde la preocupación es muy alta por el temor a que el líder supremo, Ali Jamenei, decida adelantar un posible movimiento militar estadounidense atacando al Estado hebreo.

El pasado sábado por la noche se llevó a cabo una cumbre en el Ministerio de Defensa de Tel Aviv con el jefe del Comando Central del ejército de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, y el jefe de estado mayor israelí, Eyal Zamir, para coordinar la defensa ante una posible acción militar estadounidense en Irán.

En cuanto a la crisis, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunió al final del Shabbat con los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes llegaron a Israel también para discutir la fase 2 del plan para Gaza.

En tanto, el ejército estadounidense está trasladando fuerzas significativas a Medio Oriente: un portaaviones, 6 buques de guerra, 2 submarinos, más de 100 aviones de combate, decenas de aviones de reabastecimiento e inteligencia, y sistemas de interceptación de misiles balísticos.

Las guardias revolucionarias iraníes publicaron en redes sociales una foto del portaaviones USS Abraham Lincoln con un anuncio: no se acerquen a las aguas iraníes.

Por otra parte, fuentes de la oposición en Irán reportaron que las fuerzas de seguridad están irrumpiendo en hogares en todo el país, buscando a heridos que se cree están relacionados con las protestas y secuestrándolos.

El diario New York Times informó que el 9 de enero, Ali Jamenei ordenó a las fuerzas de seguridad "reprimir" las manifestaciones masivas "por cualquier medio necesario".

Citando a dos funcionarios iraníes anónimos, el periódico afirmó que se les ordenó a las fuerzas policiales "disparar para matar y no mostrar piedad".

Fuentes del Time relataron que el 8 y 9 de enero, se agotaron las reservas de bolsas para cadáveres y las ambulancias fueron reemplazadas por camiones.

La estimación de 30.304 muertos no incluye a los heridos que perdieron la vida posteriormente en los hospitales, ni a las víctimas en áreas donde no se han proporcionado reportes.

Testigos afirmaron que millones de personas estaban en la calle protestando cuando las autoridades bloquearon Internet y otras comunicaciones.

Videos grabados con teléfonos celulares mostraron francotiradores apostados en los techos y camiones con ametralladoras abriendo fuego contra los manifestantes.

Time comparó la masacre en Irán con la llevada a cabo por los nazis en las afueras de Kiev, el 29 y 30 de septiembre de 1941, cuando fueron asesinados 33.000 judíos ucranianos en Babyn Yar.

Irán volverá a estar en el centro de atención entre los dossiers europeos en los próximos días: el jueves, los 27 países de la UE deben dar luz verde a un nuevo paquete de sanciones contra Teherán. Sobre la mesa, como lo han solicitado muchas capitales, está la definición de los Pasdaran como organización terrorista. (ANSA).