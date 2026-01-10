Irán: hospitales iraníes desbordados por el número de heridos en las protestas, BBC

Un médico indicó que un hospital oftalmológico de Teherán ha entrado en crisis, mientras que la BBC también recibió un mensaje de un médico de otro hospital que indicaba que no cuentan con suficientes cirujanos para atender la afluencia de pacientes.

Un médico iraní, que se contactó con la cadena británica anoche a través de la red de internet satelital Starlink, afirmó que el hospital Farabi, el principal centro de atención oftalmológica de Teherán, ha entrado en crisis y que los servicios de emergencia están desbordados. También se informa que se han suspendido los ingresos y las cirugías no urgentes, y se ha convocado personal para atender casos de emergencia.

El jueves, la BBC también obtuvo un mensaje de video y audio de un médico de un hospital de la ciudad suroccidental de Shiraz. El médico indicó que un gran número de heridos habían sido trasladados al hospital y que el hospital no contaba con suficientes cirujanos para atender la afluencia.

Añadió que muchos de los heridos presentaban heridas de bala en la cabeza y los ojos. (ANSA)