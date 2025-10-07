Irán informa de un brote de gripe aviar en aves de corral, según la OMSA
PARÍS, 7 oct (Reuters) - Irán notificó un brote del altamente contagioso virus H5N1 de la gripe aviar en aves de corral del norte del país, informó el martes la Organización Mundial de Sanidad Animal, citando un informe de las autoridades iraníes.
El brote mató a 10 aves de una bandada de 90, dijo la OMSA. Todas las demás aves fueron sacrificadas.
La propagación de la gripe aviar ha suscitado preocupación entre los gobiernos y la industria avícola, después de que en los últimos años causara estragos en las bandadas de todo el mundo, interrumpiendo el suministro, disparando los precios de los alimentos y aumentando el riesgo de contagio humano. (Reporte de Sybille de La Hamaide, Editado en Español por Ricardo Figueroa)
