Irán: inicio coloquios indirectos con EE. UU., Teherán ve "un buen comienzo"

Las conversaciones se celebran en Mascate, con la mediación del Sultanato de Omán entre ambas partes, tras el rechazo de Teherán a la idea de oficiarlas en Estambul, con la presencia de países de la región como observadores

"En general, fue un buen comienzo", declaró el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, quien encabezó la delegación de la República Islámica. Sus comentarios también dieron a entender que es improbable que el asunto se resuelva pronto. "Si este enfoque y la perspectiva de la otra parte persisten, podremos alcanzar un marco de negociación", afirmó el ministro, y enfatizó que esta reunión inicial sirvió para sentar las bases de una consulta que aún debe tomar forma

Los coloquios de Teherán se llevaron a cabo indirectamente, con la mediación del ministro de Asuntos Exteriores omaní, Badr al-Busaidi, quien transmitió mensajes entre las delegaciones iraní y estadounidense, incluyendo al enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Donald Trump, Jared Kushner; y el jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM)

"Nuestras charlas se centran exclusivamente en la cuestión nuclear y no estamos abordando otros temas con los estadounidenses", declaró Araghchi, dando a entender que otros asuntos importantes para Estados Unidos, y especialmente sensibles para Israel, como el fin del apoyo de Irán a Hezbolá, los hutíes, Hamás y la Jihad Islámica, y las restricciones a la producción de misiles balísticos, quedaron fuera de las conversaciones

La República Islámica, además, ya había declarado que no estaba dispuesta a negociar sobre sus capacidades defensivas y que estaba lista para defenderse "contra cualquier exigencia excesiva o aventurerismo", mientras que, según el New York Times (NYT), Irán reparó varias instalaciones de misiles balísticos dañadas por ataques estadounidenses e israelíes el año pasado, como lo demuestra el análisis de imágenes satelitales

En Omán "se convino proseguir los coloquios, pero el momento, el lugar y las modalidades serán decididos en las capitales", especificó el canciller iraní, y agregó que es necesario que Washington se abstenga de "amenazas" y "presiones" para que las negociaciones puedan proseguir

Si bien algunos analistas señalaron que incluso antes de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán en junio, se había anunciado la continuación de las negociaciones, Estados Unidos aumentó la presión sobre el régimen de los ayatolás al imponer nuevas sanciones al petróleo iraní contra "15 entidades, dos individuos y 14 buques de la flota en la sombra involucrados en el tráfico ilícito de petróleo, productos petrolíferos y petroquímicos iraníes"

Y mientras el portaaviones Lincoln y otros dispositivos militares estadounidenses permanecen desplegados en aguas de Medio Oriente, Washington también insitió a sus ciudadanos en Irán a abandonar el país de inmediato o, al menos, a "mantener un perfil bajo" y a "estar siempre en contacto" con sus familiares y amigos, "a causa del aumento de las medidas de seguridad, los cierres de carreteras, las interrupciones del transporte público y los cortes de Internet", se lee en una alerta en el sitio web de la embajada virtual en Teherán

El mes pasado, en pleno auge de las protestas contra el régimen, ya se había hecho un llamamiento a abandonar Irán

