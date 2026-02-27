Irán insta a Afganistán y Pakistán a abstenerse de acciones que agraven el conflicto

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán exhortó este viernes a Afganistán y Pakistán a "abstenerse" de cualquier acción que agrave su conflicto, después de que el gobierno pakistaní declarara una "guerra abierta".

En un comunicado, Irán pidió a ambas partes que "respeten la integridad territorial y la soberanía nacional de cada una y se abstengan de cualquier acción que pueda agravar las tensiones y el conflicto".

Por su parte, el ministro Abás Araqchi ofreció en la red X que su país facilite el diálogo.

"La República Islámica de Irán está dispuesta a brindar toda la ayuda necesaria para facilitar el diálogo y para reforzar el entendimiento y la cooperación entre los dos países", apuntó.

Poco antes, la presidenta de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, formuló un llamado a la desescalada entre afganos y pakistaníes.

"Ninguna respuesta humanitaria puede compensar la voluntad política de respetar las normas de la guerra y dar prioridad a la desescalada", señaló en un comunicado.