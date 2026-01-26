Irán insta a los heridos en las protestas a que acudan a los hospitales

El Ministerio de Salud de Irán instó este lunes a los heridos en las protestas a acudir a los hospitales, mientras organizaciones de derechos humanos acusan a las fuerzas de seguridad de haber detenido a manifestantes en centros médicos.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra la república islámica, con grandes manifestaciones desde el 8 de enero.

Organizaciones de derechos humanos acusan a las autoridades de haber matado a miles de personas en una represión sin precedentes y bajo un apagón de internet, mientras Irán sostiene que la violencia fue causada por "alborotadores" incitados por Estados Unidos e Israel.

"Nuestro consejo al público es que, si sufren cualquier tipo de lesión, no intenten tratarla en casa y no deben preocuparse por acudir a los centros médicos", señaló el Ministerio de Salud en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad iraníes de disparar rifles y escopetas cargadas con perdigones directamente a la cabeza y el torso de los manifestantes durante la represión, y luego de irrumpir en centros médicos y domicilios para identificar a los manifestantes por sus heridas y detenerlos.

"Algunos individuos heridos fueron detenidos antes de recibir tratamiento médico, otros durante el tratamiento mismo, y algunos inmediatamente después del alta, y trasladados a lugares desconocidos", indicó el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, en un informe publicado el viernes.