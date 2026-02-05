Irán: Intentos de diálogo entre Irán y Estados Unidos, un plan de cinco puntos de los mediadores

Irán, de hecho, habría renunciado a la pretensión de discutir solo sobre su programa nuclear y no sobre su arsenal militar.

"Está negociando porque no quiere ser golpeado, tenemos una gran flota dirigiéndose allí", confirmó Donald Trump, desmintiendo rumores que indicaban que la ronda negociadora había sido cancelada.

En la mesa, los mediadores regionales presentaron una propuesta marco en cinco puntos, que incluye la renuncia al enriquecimiento de uranio por parte del régimen de los ayatolás durante tres años y la gestión de sus reservas en un tercer país, a cambio de un pacto de no agresión con Estados Unidos.

Descartada la opción Turquía, el pequeño sultanato de Omán se prepara para albergar el primer encuentro entre iraníes y estadounidenses desde los ataques de Estados Unidos en junio contra los sitios nucleares.

En el fondo, sigue acechando la amenaza de Trump de atacar nuevamente a Irán si no desmantela su programa nuclear, que Occidente teme que esté destinado a la construcción de una bomba.

Qatar, Egipto y Turquía trataron de elaborar un marco de discusión para el encuentro en Omán.

La propuesta parte de la solicitud a Teherán de cesar el enriquecimiento de uranio durante tres años y, posteriormente, limitarse a menos del 1,5%, para continuar desarrollando la energía nuclear civil. Porque más del 20% tiene aplicaciones militares potenciales y Teherán ya dio mucho más allá.

En segundo lugar, las reservas que ha mantenido a salvo de los bombardeos estadounidenses, incluyendo aproximadamente 440 kg enriquecidos al 60%, serían transferidas a un tercer país.

Los mediadores también abordaron el tema que podría obstaculizar la negociaciones desde el principio.

Según su plan, el régimen no debería transferir más armas y tecnologías a sus aliados, las milicias chiítas, y comprometerse a no atacar primero con sus misiles balísticos.

La solicitud inicial de Estados Unidos era la reducción del arsenal militar iraní.

El pacto de no agresión con Washington sería el resultado final del acuerdo, para convencer a la República Islámica, debilitada por masivas protestas en las calles, a ceder en otros frentes.

Mientras tanto, los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron a Qatar, antes de trasladarse a Omán, mientras que desde Teherán también partió el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. E Israel sigue en alerta: el premier, Benjamín Netanyahu, convocó un gabinete de seguridad para evaluar la situación de cara a las conversaciones en Mascate.

A la espera de posibles avances diplomáticos, la situación en las aguas del Golfo sigue tensa.

Los pasdarán informaron que confiscaron dos petroleros acusados de "contrabando de combustible", sin especificar la bandera o nacionalidad de la tripulación.

Pocos días antes, embarcaciones armadas iraníes se acercaron a un petrolero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, mientras un drone de Teherán fue derribado por acercarse al portaaviones Lincoln, núcleo del dispositivo militar desplegado por Trump para advertir que está decidido.

Además, la BBC reveló que las imágenes satelitales muestran nuevos despliegues militares estadounidenses en Medio Oriente, entre ellos una docena de cazas F-15 y un drone de combate MQ-9 Reaper, que llegaron a la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania. (ANSA).