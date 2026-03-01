Iran: IPC vigila situación por impacto en Juegos Olímpicos

Según pudo confirmar ANSA, la dirección del Comité Paralímpico Internacional (CPI) mantuvo una reunión para analizar la situación de cara a la ceremonia inaugural prevista el viernes 6 en la Arena de Verona.

"Por ahora, nuestra política es monitorear la situación, en particular su posible impacto en los Juegos. Las autoridades italianas son responsables de la seguridad de los Juegos y tenemos plena confianza en ellas", declaró un portavoz del CPI a ANSA.

Irán e Israel serán representados por 1 atleta cada uno en Milán-Cortina 2026.

Se espera que el iraní Abolfazl Khatibi, de 23 años, y que la israelí Sheina Vaspi (24) compitan en las pruebas de esquí paraalpino.

Sin embargo, su participación aún no está confirmada y se espera la noticia oficial.

La dificultad para llegar a Italia, especialmente desde Asia y Oceanía, es evidente, con numerosos vuelos suspendidos y el espacio aéreo de Oriente Medio cerrado en medio de una lluvia de misiles.

Algunos atletas publican en redes sociales que están varados en Doha.

Se espera que 660 atletas participen en Milán-Cortina 2026, pero por el momento no está claro si alguno decidirá retirarse.

Los Juegos Paralímpicos ya habían estado en el centro del debate después de que las autoridades del IPC decidieran permitir que los atletas de Bielorrusia y Rusia compitieran bajo sus banderas, y no como atletas neutrales, a pesar de la invasión de Ucrania, que tuvo lugar durante la Tregua Olímpica que abarcó los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Pekín 2022.

Este cambio ya ha provocado protestas en varios países, que han anunciado que boicotearán la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 (ANSA).