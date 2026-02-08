Irán: Irán condena por otros seis años a la Nobel Mohammadi

Según su abogado, Mostafa Nili, llegaron dos nuevas sentencias, con penas de cárcel de seis años y un año y medio respectivamente, que no son acumulativas, por cargos de conspiración y actividades de propaganda

Teherán mantiene una postura dura. Y lo hace también elevando el tono en la delicadísima mesa de negociaciones, enviando un mensaje directamente a Washington: "nada detendrá el enriquecimiento nuclear de Irán, ni siquiera en caso de guerra", dejó claro el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, mientras se esperan novedades sobre la nueva ronda de conversaciones ya anunciadas esta semana

La premio Nobel 2023 Mohammadi recibió las últimas noticias sobre su situación ya en la celda desde hace casi dos meses, desde antes de que estallara la última ola de protestas contra los ayatolás, con un trágico balance de miles de muertos

Fue detenida el 12 de diciembre pasado cuando, al participar en una ceremonia dedicada al activista Khosrow Alikordi, que murió en circunstancias poco claras, fue arrestada y llevada a prisión en Mashhad, la segunda ciudad de Irán. No en la infame prisión de Evin, donde ya había pasado largos períodos de detención y de la cual fue liberada por motivos de salud

Las últimas decisiones contra la Nobel de la Paz 2023 agravan aún más una situación ya gravísima: según la Narges Foundation, que apoya su lucha civil, Mohammadi acumula ahora condenas por un total de 44 años de cárcel, tras haber pasado 17 años en prisión. Además, ahora, incluso si logra salir, no podrá expatriarse y tendrá la obligación de residencia durante dos años en Khusf, un remoto lugar en el Khorasan del Sur

Inmediatamente, preocupa a quienes la apoyan su estado de salud, deteriorado por la huelga de hambre de seis días, ahora interrumpida, que comenzó el 2 de febrero contra su detención "ilegal"

"Durante tres días estuvo hospitalizada, pero luego fue devuelta a prisión", informó su abogado tras una "corta" llamada telefónica, esperando que se le otorgue "libertad provisional bajo fianza"

En las últimas horas, la agencia Fars también reportó el arresto de tres figuras del campo reformista interno, incluido el líder de la coalición iraní del Frente Reformista, Azar Mansouri, por "delitos contra la unidad nacional" y otros cargos

Más allá de la mano dura contra los opositores, el régimen de los ayatolás muestra, no obstante, que quiere mantenerse firme respecto a las negociaciones con Estados Unidos, a la espera de nuevas conversaciones en los próximos días

"La diplomacia es el único camino a seguir, pero solo tiene éxito cuando se reconocen nuestros derechos intrínsecos y cuando hay diálogo en lugar de amenazas", observó Araghchi

Mientras tanto, según el Jerusalem Post, funcionarios de defensa israelíes señalaron recientemente a sus homólogos estadounidenses que el programa de misiles balísticos de Irán representa una amenaza existencial y que Jerusalén está preparada para actuar unilateralmente, si es necesario. Como reafirmará en Washington el primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien el martes volará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump sobre el dossier iraní. (ANSA)