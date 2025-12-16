Irán.- Irán dice que una persona con doble nacionalidad detenida por supuesto espionaje a favor de Israel es sueca

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Irán han afirmado este martes que el ciudadano con doble nacionalidad procesado por sospechas de labores de espionaje a favor de los servicios de Inteligencia de Israel, tras ser detenido durante los doce días de conflicto desatado por la ofensiva lanzada en junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático, tiene nacionalidad sueca.

El portavoz del aparato judicial iraní, Asghar Yahangir, ha indicado que el caso, desvelado la semana pasada, implica a "un iraní que recibió ciudadanía sueca y residía allí desde 2020", antes de agregar que fue detenido "por cargos de espionaje a favor del régimen sionista durante la guerra de 12 días".

Así, ha manifestado que las investigaciones apuntan a que esta persona "fue reclutada por los servicios de Inteligencia del régimen sionista y viajó a las capitales de seis países europeos junto a sus agentes para recibir el entrenamiento necesario", según ha informado el portal de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial iraní.

"Esta persona hizo múltiples viajes a los territorios ocupados --en referencia a Israel-- y estuvo allí dos semanas antes de entrar en Irán", ha apuntado Yahangir, quien ha especificado que su viaje al país centroasiático tuvo lugar "un mes antes" del inicio en junio de la ofensiva militar israelí, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.

En este sentido, ha subrayado que estuvo residiendo cerca de Karaj, al oeste de Teherán, y ha agregado que durante la operación lanzada para detenerle fueron incautado "equipamiento electrónico para llevar a cabo labores de espionaje". "El acusado ha confesado espiar a favor del régimen sionista", ha agregado.

Por último, ha reseñado que el veredicto en este caso "será emitido pronto", dejando la puerta abierta a que tenga lugar "hoy o mañana", al tiempo que ha hecho hincapié en que "este caso demuestra que si hay una denuncia sobre espionaje, el sistema judicial actúa con determinación, investiga rápidamente e informa inmediatamente al público sobre los resultados".

El jefe del aparato judicial provincial, Hosein Fazeli Harikandi, desveló la semana pasada que el sospechoso, cuyo nombre no ha trascendido, había comparecido ya ante un tribunal revolucionario de Karaj, antes de resaltar que estaba acusado de mantener contactos con el Mossad y de "recibir entrenamiento en los territorios ocupados", en referencia a Israel.

Las autoridades de Irán han ejecutado a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel durante los últimos meses, ajusticiamientos acelerados tras la ofensiva israelí --a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes--, que dejó alrededor de 1.100 muertos.