Irán: Irán en máxima alerta, explota un edificio frente al Golfo

Si bien el comandante del Ejército iraní, Amir Hatami, ha echado más leña al fuego al declarar que sus soldados están "en alerta máxima y con el dedo en el gatillo" por si el "enemigo" estadounidense "comete el error" de atacar, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha generado esperanza al hablar esta tarde de "progresos" en la "creación de un marco de negociación" con Estados Unidos.

Aunque Donald Trump informó que Teherán está "conversando" con Washington: "veremos si podemos hacer algo. Si no, veremos qué pasa", el siniestro comentario del magnate se mantuvo, al final de una jornada en la que los informes de explosiones en las ciudades iraníes de Bandar Abbas y Ahvaz, seguidos de informes de detonaciones en otros lugares y cerca de Teherán, habían hecho temer que lo peor estuviera por venir.

Sin embargo, los medios de comunicación del régimen negaron la mayoría de los "rumores generalizados de ataques y explosiones", al tiempo que citaron una "fuga de gas" como causa de los incidentes en Bandar Abbas y Ahvaz.

Finalmente, las autoridades iraníes confirmaron cinco víctimas como consecuencia de las explosiones: cuatro muertos en Ahvaz, un niño muerto y 14 heridos en el puerto de Bandar Abbas, donde la explosión destruyó dos plantas de un edificio y causó daños a vehículos y comercios cercanos.

Mientras tanto, corrieron rumores en redes sociales de que las explosiones habían tenido como objetivo a un comandante de la armada de la Guardia Revolucionaria, el general Tangsiri. La agencia de noticias semioficial Tasnim desmintió rápidamente estos "rumores completamente falsos", afirmando que los informes de explosiones en todo el país, emitidos por medios de comunicación no iraníes, se debían a que "el enemigo, al intentar mantener la sombra de la guerra sobre el país, intentaba exacerbar el estado psicológico de la sociedad y sembrar el miedo y el pánico entre la población".

Además de Ahvaz y Bandar Abbas, también se reportaron detonaciones en Jorramshahr y Abadán, en la provincia suroccidental de Juzestán, que, según IRNA, estaban relacionadas con explosivos remanentes de la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980.

También se escucharon explosiones en otras ciudades, como Dezful e Isfahán, sobre las cuales el gobierno no ha emitido ningún comunicado. Testigos informaron entonces de una explosión y humo cerca de Teherán, y la televisión estatal aclaró posteriormente que se trataba simplemente de un incendio de juncos cerca de un río en Parand.

Mientras el mundo contenía la respiración por temor a que las explosiones fueran el inicio de las ya muy amenazadas operaciones militares estadounidenses contra la República Islámica, Israel se apresuró a negar cualquier implicación en los incidentes en Irán, subrayando además que no tenía noticias del inicio de la actividad militar estadounidense contra el país.

Por la noche, un funcionario estadounidense confirmó a CNN que las explosiones en Irán no estaban relacionadas en absoluto con la acción militar estadounidense.

Así, la alarma se disipó, pero la sombra de un ataque estadounidense contra Irán persiste: en la entrevista con Fox News, Trump reiteró que una "gran flota estadounidense" se dirige a la zona, donde Irán, entretanto, ha anunciado un ejercicio naval de dos días con fuego real, que comenzará el domingo en el estrecho de Ormuz.

El sitio web independiente Drop Site News informa de posibles ataques incluso el domingo, citando a altos oficiales militares estadounidenses que afirman que el objetivo estadounidense es atacar instalaciones nucleares y de misiles, pero también decapitar al gobierno de Teherán.

Israel sigue a la vanguardia de los esfuerzos para impulsar una intervención militar, mientras que Axios informa que incluso Riad ha revertido su posición, confiando, en una reunión informativa privada con el ministro de Defensa saudí, Khalid bin Salman, en Washington, que si el presidente Trump no cumple con sus amenazas contra Irán, el régimen de los ayatolás terminará más fuerte. (ANSA).