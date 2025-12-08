Irán.- Irán lleva a juicio a un ciudadano "con doble nacionalidad" por cargos de espionaje a favor de Israel

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Irán han enviado a juicio este lunes a un ciudadano "con doble nacionalidad" y residente en un país europeo por sospechas de labores de espionaje a favor de los servicios de Inteligencia de Israel, tras ser detenido durante los doce días de conflicto desatado por la ofensiva lanzada en junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático.

El hombre, cuya identidad no ha trascendido, ha comparecido durante la jornada ante un tribunal revolucionario de Karaj tras ser detenido por los servicios de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en la provincia de Alborz, según ha indicado el jefe del aparato judicial provincial, Hosein Fazeli Harikandi.

Así, la Fiscalía considera a esta persona sospechosa de mantener contactos con el Mossad y de "recibir entrenamiento en los territorios ocupados", en referencia a Israel. "Tras dos años de contactos y entrenamiento por parte de oficiales del Mossad en capitales de varios países europeos y los territorios ocupados, el acusado entró en el país por vía aérea un mes antes de la guerra de doce días para llevar a cabo una misión", ha dicho Harikandi.

En este sentido, ha recalcado que los agentes que le detuvieron hallaron "material sofisticado de espionaje e Inteligencia" en su poder y ha recalcado que, por ello, está siendo investigado por supuestas labores de "cooperación a nivel de Inteligencia y espionaje en favor del régimen sionista", tal y como ha recogido el portal de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial de Irán.

Las autoridades de Irán han ejecutado a varias personas acusadas de mantener lazos con el Mossad o trabajar para los servicios de Inteligencia de Israel durante los últimos meses, ajusticiamientos acelerados tras la ofensiva israelí --a la que se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes--, que dejó alrededor de 1.100 muertos.