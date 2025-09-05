Irán: Irán y el OIEA se reunirán hoy en Viena para "definir" un nuevo acuerdo de cooperación tras la ofensiva de Israel

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes que una delegación participará durante la jornada en una reunión en la capital de Austria, Viena, con representantes del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), cerca de una semana después del regreso al país de un primer grupo de inspectores de la agencia tras las tiranteces a raíz de la ofensiva militar desatada en junio por Israel.

El representante permanente de Irán ante los organismos internacionales en Viena, Reza Nayafi, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión pública iraní IRIB, que los contactos "son una continuación de las consultas entre Irán y la agencia para definir una cooperación en el marco de la ley aprobada por el Parlamento bajo las nuevas condiciones".

"Estas conversaciones definirán una nueva forma de cooperación entre Irán y el OIEA y serán celebradas a nivel de expertos", ha señalado, sin que el organismo se haya pronunciado por ahora y ante los esfuerzos acometidos por las partes para reestructurar la cooperación tras las tensiones por la ofensiva de Israel contra el país centroasiático, que dejó más de 1000 víctimas mortales.

Irán, cuyo Parlamento aprobó suspender la cooperación con el OIEA --asunto que dejó en manos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní--, acusó al director general del organismo, Rafael Grossi, de "oscurecer la verdad" con un "informe sesgado" que fue "instrumentalizado" por el E3 y Estados Unidos para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas.

El Ejército de Israel lanzó apenas un día después una ofensiva contra Irán --que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí--, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes --las de Fordo, Natanz e Isfahán--, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor, a pesar de las tensiones crecientes y las dudas sobre su estabilidad.