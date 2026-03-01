Irán: Italia crea "Task Force Golfo" para asistir a italianos en la región

Según un comunicado, el ministro creó un Grupo de Trabajo del Golfo que fortalecerá la labor de la Unidad de Crisis y apoyará los esfuerzos de las embajadas y consulados en la región para atender las miles de solicitudes de asistencia de miles de ciudadanos varados en los países del Golfo.

El gobierno italiano, agrega el comunicado, "acogió con satisfacción la cooperación que los gobiernos del Golfo y sus aerolíneas ofrecen a los ciudadanos varados, principalmente ofreciendo asistencia con el alojamiento en hoteles. Las embajadas en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar lograron trasladar a todos los pasajeros que esperaban desde los aeropuertos a hoteles".

Actualmente no hay planes para la reapertura de los aeropuertos. (ANSA).