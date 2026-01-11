Irán: Italia preocupada por lo que sucede en Irán

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, manifestó a través de su cuenta de la red social X su firme apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo iraní.

"Solicito a las autoridades que garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los manifestantes, y que abandonen la vergonzosa práctica de la pena de muerte como medida represiva", escribió Tajani.

El ministro también extendió sus condolencias a quienes perdieron la vida durante las manifestaciones y destacó que "Italia, junto a sus socios europeos, está liderando una intensa acción diplomática para lograr rápidamente una solución positiva a la crisis, que respete las aspiraciones del pueblo iraní y garantice la seguridad de sus ciudadanos". (ANSA).