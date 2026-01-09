Irán: Jamenei desafiante ante protestas, "no cederemos"

Coreando consignas como "muerte al dictador" e incendiando edificios oficiales, multitudes de opositores al liderazgo marcharon por las principales ciudades la noche del jueves.

El monitor de internet Netblocks informó que las autoridades habían impuesto un apagón total y añadió la madrugada del viernes que el país lleva "12 horas sin conexión... en un intento de reprimir las protestas generalizadas".

Y esta mañana, cientos de personas salieron a las calles en la ciudad de Zahedán, predominantemente sunita, en el sureste de Irán.

La manifestación también incluyó a mujeres coreando "De Zahedán a Irán, mi vida por Irán" y "Esta es la batalla final, Pahlavi regresará". El sitio web de derechos humanos Haalvsh Baluch informa que las fuerzas de seguridad iraníes abrieron fuego contra los manifestantes, hiriendo a varios.

Según se informa, el tiroteo ocurrió cerca de la mezquita Makki de la ciudad, donde los manifestantes rezaron antes de salir a la calle.

Las manifestaciones representan uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la república islámica en sus más de cuatro décadas y media de existencia, y los manifestantes exigen abiertamente el fin de su régimen teocrático.

Sin embargo, Jamenei adoptó un tono desafiante en sus primeras declaraciones sobre las protestas, que se han intensificado desde el 3 de enero, calificando a los manifestantes de "vándalos" y "saboteadores" apoyados por Estados Unidos e Israel, en un discurso transmitido por la televisión estatal.

El líder supremo afirmó que las manos del presidente estadounidense Donald Trump "están manchadas con la sangre de más de 1000 iraníes", en aparente referencia a la guerra de Israel de junio contra la República Islámica, que Estados Unidos apoyó y a la que se sumó con sus propios ataques.

Predijo que el "arrogante" líder estadounidense sería "derrocado" como la dinastía imperial que gobernó Irán hasta la revolución de 1979.

"Anoche en Teherán, un grupo de vándalos llegó y destruyó un edificio que les pertenece para complacer al presidente estadounidense", declaró en un discurso dirigido a sus simpatizantes, mientras hombres y mujeres del público coreaban el mantra de "muerte a Estados Unidos".

"Todos saben que la República Islámica llegó al poder con la sangre de cientos de miles de personas honorables; no cederá ante los saboteadores", advirtió.

Trump declaró el jueves por la noche que "el entusiasmo por derrocar ese régimen es increíble" y advirtió que si las autoridades iraníes respondían asesinando a manifestantes, "les daremos un golpe muy duro. Estamos listos para hacerlo".

En la entrevista con Fox News, Trump llegó incluso a sugerir que Jamenei, de 86 años, podría estar buscando abandonar Irán.

"Busca irse a algún lugar", afirmó.

El hijo del sha de Irán derrocado por la Revolución Islámica de 1979, Reza Pahlavi, residente en Estados Unidos, afirmó que las manifestaciones mostraban cómo "una multitud masiva obliga a las fuerzas represivas a retirarse" y convocó a protestas aún mayores el viernes por la noche.

Sin embargo, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que el castigo para los "alborotadores" sería "decisivo, máximo y sin ninguna indulgencia legal".

Citado por la televisión estatal, Ejei afirmó que un fiscal de distrito de la ciudad de Esfarayen, en el este de Irán, y varios miembros de las fuerzas de seguridad murieron el jueves por la noche en las protestas.

La rama de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, la fuerza de seguridad encargada de garantizar la preservación de la república islámica, declaró que "la continuación de esta situación es inaceptable" y que proteger la revolución era su "línea roja".

Vídeos muestran a multitudes llenando una parte del bulevar Ayatolá Kashani a última hora del jueves. Se podía escuchar a la multitud coreando "muerte al dictador" en referencia a Jamenei, quien gobierna la república islámica desde 1989.

Otros vídeos mostraron importantes protestas en otras ciudades, como Tabriz, en el norte, y la ciudad santa de Mashhad, en el este, así como en el oeste del país, de población kurda, incluyendo el centro regional de Kermanshah.

Varios vídeos mostraban a manifestantes incendiando la entrada de la sede regional de la televisión estatal en la ciudad central de Isfahán. La emisora oficial difundió el viernes imágenes de miles de personas participando en contramanifestaciones y coreando consignas a favor de las autoridades en algunas ciudades iraníes. - Las protestas del jueves por la noche fueron las más numerosas en Irán desde las manifestaciones de 2022-2023 en todo el país, desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, quien había sido arrestada por violar el estricto código de vestimenta de la república islámica.

Organizaciones de derechos humanos han acusado a las autoridades de disparar contra los manifestantes en las manifestaciones actuales, matando al menos a 45 personas, según la organización noruega Iran Human Rights (IHR).

Amnistía Internacional y Human Rights Watch declararon en un comunicado conjunto que, desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, las fuerzas de seguridad "han utilizado ilegalmente rifles, escopetas cargadas con perdigones, cañones de agua, gases lacrimógenos y palizas para dispersar, intimidar y castigar a manifestantes, en su mayoría pacíficos".

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que "cerrar Internet mientras se reprimen violentamente las protestas expone a un régimen que teme a su propio pueblo".

(ANSA).