Irán: Jamenei, el portaaviones de EEUU en el Golfo podría ser hundido

"Dicen que han enviado un portaaviones a Irán. Muy bien. Un portaaviones es, sin duda, un buque peligroso. Pero más peligroso que el portaaviones es el arma que puede hundirlo", declaró Jamenei.

Esta advertencia surge en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió a Irán que "si no se llega a un acuerdo, habrá consecuencias". "Estaré involucrado en esas conversaciones, indirectamente", agregó Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, en relación con las negociaciones que comienzan este martes en Ginebra.

"Quieren llegar a un acuerdo... No creo que quieran enfrentar las consecuencias de no alcanzarlo", añadió.

Ante estas afirmaciones, el líder iraní comentó: "El presidente Trump sigue repitiendo que su ejército es el más fuerte del mundo, pero debería saber que ese 'ejército más fuerte' podría recibir un golpe que le impida moverse nuevamente".

Estas declaraciones se produjeron mientras está en marcha la segunda ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos.

Además, el ayatolá iraní destacó: "Trump afirma que han enviado buques de guerra hacia Irán. Por supuesto, esos buques son peligrosos, pero más peligrosas son las armas de Irán que pueden hundirlos". También mencionó: "Ha dicho que Estados Unidos no ha podido derrocar a la República Islámica en 47 años.

Esta es una buena confesión, y le digo que no será capaz de hacerlo tampoco en el futuro". (ANSA).