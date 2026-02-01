Irán: Jamenei, "un ataque de EEUU llevará a una guerra regional"

"Estados Unidos debe ser consciente de que cualquier ataque contra Irán sin duda conducirá a una guerra regional", declaró.

"Irán no atacará a ningún país, pero asestará un duro golpe a cualquiera que lo ataque", añadió Jamenei, citado por Mehr.

"No es ninguna novedad que a veces hablemos de guerra, de aviones, barcos y todo lo demás. En el pasado, los estadounidenses han amenazado repetidamente y han declarado que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la guerra", dijo, al inicio de diez días de celebraciones estatales en conmemoración del aniversario de la Revolución Islámica de 1979, el 11 de febrero.

En tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, confirmó la visita el sábado a Teherán del primer ministro y del ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, después de que medios locales informaran de que el líder qatarí había visitado la capital iraní durante varias horas para entregar un mensaje desde Washington en medio de la escalada de tensiones entre la República Islámica y Estados Unidos.

"El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha iniciado consultas sobre cuestiones regionales con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani", dijo Baghaei, citado por ISNA. (ANSA).