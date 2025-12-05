Irán jugará al menos un partido de la Copa Mundial en suelo estadounidense

GINEBRA (AP) — Irán disputará al menos uno de sus partidos del Mundial en Estados Unidos, aunque los rivales geopolíticos no se enfrentarán tras el sorteo realizado.

El equipo iraní, del país que fue objeto de ataques aéreos en junio por parte de Estados Unidos y cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viaje impuesta por la administración del presidente Donald Trump, comenzará su campaña en el torneo contra Nueva Zelanda en Seattle o Inglewood, California, el 15 de junio.

Los dos siguientes partidos de Irán contra Bélgica y Egipto podrían jugarse al otro lado de la frontera canadiense en Vancouver o en Inglewood y Seattle. La FIFA confirmará el sábado el calendario detallado de los partidos.

Estados Unidos quedó en el mismo grupo que Australia, Paraguay y el último rival que saldrá del playoff europeo en marzo.

La participación de Irán en el torneo, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, ya ha presentado desafíos diplomáticos.

La semana pasada, Irán dijo que boicotearía el sorteo después de que le negaran visas de viaje a varios funcionarios, incluido el presidente de la federación de fútbol Mehdi Taj y el secretario general Hedayat Momebeni. Posteriormente, la federación modificó su postura diciendo que el entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, asistiría al evento en el Kennedy Center en Washington.

No estaba claro de inmediato si Ghalenoei estuvo presente en el sorteo del viernes.

Seguridad y visas

Irán es uno de los 12 países sujetos a una prohibición de viaje ordenada por la administración de Trump el cinco de junio. El veto también incluye a Haití, que también se clasificó para el torneo.

El gobierno estadounidense prometió exenciones para los equipos y el personal de apoyo que viajan para la Copa del Mundo, pero no para los aficionados.

La administración de Trump calificó a Irán como un "patrocinador estatal del terrorismo" y prohibió la entrada de visitantes, excepto para aquellos que ya tienen visas o venían con visas especiales emitidas para minorías que enfrentan persecución.

En junio, Trump ordenó un bombardeo en Irán con las llamadas bombas "rompe búnkeres" y misiles de crucero dirigidos a plantas subterráneas de enriquecimiento de uranio. En pocos días, declaró un alto el fuego en la guerra de 12 días entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos.

Potencia del fútbol asiático

Irán es una potencia en el fútbol y se encuentra clasificada en el número 20 del mundo por la FIFA, sólo superada por Japón entre las selecciones asiáticas.

El equipo Melli, como se conoce popularmente a la escuadra, se está preparando para disputar su séptima Copa del Mundo. Su jugador más conocido es el delantero Mehdi Taremi, quien ha jugado para el Inter de Milán, Porto y ahora Olympiakos.

Las relaciones diplomáticas más problemáticas de Irán entre sus futuros oponentes de la Copa del Mundo son con Egipto.

Los países rompieron lazos diplomáticos en 1979 después de que Egipto firmara un tratado de paz con Israel y la tensión continuó hasta hace poco.

En septiembre del 2022, el gobierno de Nueva Zelanda condenó la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia de la policía de moralidad del país.

Irán en la última Copa del Mundo

La muerte de Amini solo unas semanas antes de la última Copa del Mundo en Qatar, llevó la política interna a los estadios en los que jugó Irán.

El equipo se negó a cantar el himno nacional de Irán antes de su partido inaugural en Doha contra Inglaterra, y hubo enfrentamientos entre aficionados y simpatizantes del gobierno en su segundo partido contra Gales.

Muchos aficionados mostraron el lema "Mujer, Vida, Libertad" para protestar contra el gobierno antes de que la campaña de Irán en la Copa del Mundo terminara con una derrota 1-0 ante Estados Unidos.

