Irán: la alarma de Panahi, "apagón sirve para encubrir la violencia"

Mientras las manifestaciones antigubernamentales continúan en Irán y la represión sigue sin tregua, dos de los directores de cine más célebres de Irán señalan al gobierno de Teherán: el "apagón de internet" denunciado por defensores de los derechos humanos es un "flagrante instrumento de represión" para ocultar la violencia en curso, afirman Mohammad Rasoulof y Jafar Panahi en un comunicado, recogido inmediatamente por algunos de los principales medios internacionales.

Desde la noche del jueves, el observatorio global de internet NetBlocks reportó un "apagón nacional de internet" en Irán. Una especie de muro de silencio erigido por el gobierno para intentar silenciar al público sobre lo que está sucediendo en el país, según Rasoulof y Panahi, dos destacados directores que ahora se ven obligados a vivir en el extranjero.

Rasoulof y Panahi son dos gigantes del cine iraní. El primero, quien ganó el Oso de Oro en la Berlinale de 2020 con "There Is No Evil", abandonó Irán en 2024 porque se enfrentaba a ocho años de prisión por lo que se consideraron motivos claramente políticos. La condena de un año de prisión que Teherán impuso el mes pasado en ausencia a Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro de 2025 en Cannes por su película "A Simple Accident", también parece tener una clara motivación política.

Rasoulof y Panahi acusan al gobierno del ayatolá Alí Jamenei de recurrir una vez más a sus más descarados instrumentos de represión. Pero ambos directores no son los únicos artistas o intelectuales iraníes que señalan a Teherán, mientras que activistas de derechos humanos hablan de decenas de muertos en las protestas. "En Irán, personas inocentes y desarmadas están siendo sometidas a una violencia brutal y a munición real con impunidad. Esto es una revolución, no una protesta", expuso la artista Soheila Sokhanvari, según The Guardian. "Irán vuelve a estar en llamas. Mi corazón late con el pueblo iraní", declaró la actriz Golshifteh Farahani, de acuerdo al periódico británico.

La activista de Derechos Humanos y Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi evoca que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una masacre al amparo de un bloqueo generalizado de las comunicaciones. La fundación de la Premio Nobel Narges Mohammadi, quien lleva casi un mes en prisión, insta a la comunidad internacional a responder al llamado del pueblo iraní en "un contexto de creciente represión y violencia". (ANSA).