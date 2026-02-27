Irán: la Farnesina alerta a italianos en Irán e Israel

En particular —subraya la Farnesina en una nota— tras la reunión presidida a finales de enero por el ministro Antonio Tajani tras el estallido de las protestas en Irán, el personal no esencial de la embajada en Teherán retornó a Italia. Desde entonces, la reducción de personal sigue activa y los viajes a cualquier título siguen siendo desaconsejables: los italianos presentes por turismo o cuya presencia no es estrictamente necesaria están invitados a abandonar el país.

Son igualmente desaconsejables los viajes a Irak y se recomienda posponer los traslados al Líbano que no sean dictados por razones de necesidad. En lo que respecta a Israel, la Farnesina recomienda a todos los compatriotas presentes en el país que presten la máxima atención y permanezcan alerta, manteniéndose informados sobre los procedimientos de emergencia y acerca de las indicaciones de las autoridades locales en sus respectivos lugares de estancia.

La situación de seguridad sigue siendo inestable a nivel regional. Las demás embajadas italianas en la zona permanecen en estado de alerta y en contacto constante con la Unidad de Crisis, con el objetivo común de ayudar a los compatriotas que lo necesiten.

Se aconseja a nuestros compatriotas presentes en la región que se mantengan informados y sigan las instrucciones específicas de las autoridades locales. Todos los compatriotas de la región que aún no están registrados están invitados a indicar su presencia en la misma a través del portal "Dónde estamos en el mundo" (www.dovesiamonelmondo.it) o descargando la aplicación Viaggiare Sicuri en su teléfono móvil. (ANSA).