Irán.- La Guardia Revolucionaria inicia maniobras en el golfo Pérsico y emite alertas a buques de EE. UU. en la zona

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press)

La Guardia Revolucionaria de Irán ha iniciado este jueves maniobras navales en el golfo Pérsico, tras lo que ha emitido una advertencia a los buques de guerra estadounidenses presentes en la zona, más de cinco meses después del conflicto desatado por la ofensiva lanzada en junio por Israel contra el país centroasiático, a la que se sumó Washington con bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes.

Así, ha indicado que estas maniobras "demuestran el sacrificio y el espíritu de resistencia" de sus fuerzas navales y su disposición a "hacer frente a cualquier amenaza", antes de recalcar que las maniobras han recibido el nombre de Mohamad Nazeri, un comandante y fundador de las fuerzas especiales navales de la Guardia Revolucionaria muerto en 2016.

"Durante las maniobras, las unidades navales han trasladado un mensaje decisivo al emitir advertencias a los buques estadounidenses presentes en la región", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que han sido desplegados "sistemas de defensa avanzada" que incluyen el uso de Inteligencia artificial para identificar posibles objetivos y "golpearlos con gran precisión".

En este sentido, ha subrayado que las maniobras "buscan demostrar la capacidad de combate de la Armada de la Guardia Revolucionaria" y "demostrar el poderío de los nuevos sistemas defensivos y ofensivos en campos de misiles, drones, vigilancia e interceptación", según ha recogido el portal iraní de noticias Sepah News, vinculado a la Guardia Revolucionaria.

Por último, ha hecho hincapié en que estas maniobras suponen "un mensaje de paz y amistad a los vecinos" y "una advertencia y respuesta decisiva a los enemigos" para que estos últimos "eviten cometer cualquier error o exceso". "El camino de la resistencia y la disuasión continúa con firmeza", ha apostillado.