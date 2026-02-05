Irán: La premio Nobel iraní Narges Mohammadi inicia una huelga de hambre

(di Giorgia Bentivogli) (ANSA) - ROMA, 05 FEB - La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha iniciado una huelga de hambre en la prisión iraní donde se encuentra recluida, en protesta por lo que considera una detención ilegal. La reconocida activista de derechos humanos exige mejores condiciones penitenciarias, el derecho a llamar y ver a sus abogados, y el derecho a recibir visitas.

"Estamos profundamente preocupados por su vida", declaró su hijo Ali Rahmani, copresidente junto con su hermana de la fundación que lleva el nombre de su madre, de París, donde reside. Dado su estado de salud, la fundación declaró que la detención de la activista es extremadamente peligrosa y constituye una violación de las leyes de derechos humanos. Al negarle la comunicación con el exterior, explican sus partidarios, Teherán está silenciando a una de sus críticas más firmes.

La huelga de hambre comenzó hace tres días, explicó la abogada de la activista, Chirinne Ardakani. Mohammadi se encuentra actualmente en régimen de aislamiento en la prisión de Mashhad tras ser arrestada el 12 de diciembre, antes del inicio de la ola de protestas antigubernamentales que sacudió Irán.

Mohammadi fue detenida durante el funeral de Khosrow Alikordi, abogado y activista de derechos humanos hallado muerto en su despacho en circunstancias sospechosas.

La iraní ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 por su lucha de veinte años por los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres, en la República Islámica. En 2022, apoyó firmemente las protestas desatadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini. En su larga lucha, ha recurrido con frecuencia a tácticas de desobediencia civil, como protestas organizadas, sentadas e incluso huelgas de hambre.

Ha pasado la mayor parte de las últimas dos décadas detenida en la infame prisión de Evin de Teherán, donde se encuentran presos políticos. No fue hasta diciembre de 2024 que las autoridades iraníes suspendieron temporalmente su condena para permitirle recuperarse de la cirugía. Fue arrestada de nuevo en diciembre.

Precisamente por su prolongada detención, el Premio Nobel de 2023 le fue otorgado en ausencia. Sus hijos gemelos, Kiana y Ali Rahman, que entonces tenían solo diecisiete años, recibieron el premio en Oslo. Leyeron las palabras que su madre sacó a escondidas de la prisión de Evin: "El pueblo iraní, con perseverancia, superará la represión y el autoritarismo. No tengan duda, eso es seguro". (ANSA).