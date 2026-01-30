Irán: La respuesta por los Pasdaran, "los ejércitos europeos son terroristas"

Por Laurence Fig…-Talamanca (ANSA) - TEHERÁN, 30 GEN - La reacción de Irán a la decisión europea de incluir a los Guardias Revolucionarios en la lista de organizaciones terroristas, adoptada por los 27 países tras la violenta represión de las protestas a principios de enero pasado, no se hizo esperar, pues el gobierno la consideró una medida "hostil y ofensiva", además de adoptada sólo para "complacer a los aliados belicistas", Israel y Estados Unidos.

En respuesta, Teherán también decidió, sobre la base de "una resolución de la asamblea consultiva islámica" de 2019 sobre la reciprocidad de las medidas, considerar "terroristas" a los ejércitos "de los países implicados en la reciente resolución de la UE contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Así lo anunció el secretario del Consejo Supremo para la Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, quien luego aterrizó en Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Y mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, se toma tiempo para un posible ataque contra Irán, Washington también impuso nuevas sanciones dirigidas —tras las de la Unión Europea— al ministro del Interior, Eskandar Momeni, y a algunos comandantes de Pasdaran, así como a las empresas de servicios financieros, Zedcex Exhange y Zedxion Exchange.

Trump alterna amenazas con declaraciones más alentadoras, al intimar a los ayatolás a llegar a un acuerdo nuclear mientras continúa desplegando "un gran ejército" en la región que, sin embargo, "espera" no tener que utilizar.

Irán "quiere llegar a un acuerdo", "veremos qué pasa", respondió el magnate a quienes le preguntaron si había fijado un plazo para que Teherán aceptara un trato.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, voló a Estambul para discutir la cuestión con su homólogo turco, Hakan Fidan, en un intento por evitar una escalada.

La Turquía de Recep Tayyip Erdogan se ofreció a mediar entre Estados Unidos e Irán "para reducir las tensiones", proponiendo incluso una reunión trilateral "al más alto nivel".

"Estamos listos para las negociaciones con Estados Unidos, siempre que sean justas. Pero también estamos listos para la guerra", dijo Araghchi, dejando claro, sin embargo, que "los misiles iraníes y el sistema de defensa antimisiles nunca serán un tema de esta negociación, porque la seguridad del pueblo iraní no es algo que podamos discutir".

Las limitaciones al sistema de misiles balísticos se encuentran, junto con el programa nuclear, entre las condiciones impuestas por Trump para no lanzar el ataque.

Araghchi también comentó la decisión europea sobre los Pasdaran, calificándola de "un error estratégico".

"Europa está en declive —insistió—. Pronto se darán cuenta de que han cometido un error".

Mientras, Trump está evaluando si actuar y cómo hacerlo.

Según una versión del diario The New York Times, al presidente se le presentaron varias opciones: la más arriesgada sería enviar comandos para destruir o dañar gravemente partes del programa nuclear iraní que aún no se vieron afectadas por los bombardeos estadounidenses del pasado mes de junio.

Otra hipótesis sería lanzar una serie de ataques contra objetivos militares y estratégicos para crear las condiciones sobre el terreno para que las fuerzas de seguridad iraníes depongan al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Israel, continúa el periódico, insiste en una tercera opción: un ataque conjunto contra el programa de misiles balísticos, que al parecer fue reconstruido después de la guerra de 12 días.

"Israel está intentando convencer a Estados Unidos para que intervenga en Irán", acusó el ministro turco Fidan.

Un destructor estadounidense de misiles guiados atracó en la ciudad portuaria israelí de Eilat, en el Mar Rojo, según el Times of Israel.

De acuerdo con el ejército israelí, la llegada del destructor fue planeada con antelación y formaba parte de la cooperación en curso entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército estadounidense. (ANSA).