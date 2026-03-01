Irán: la situación empeora cada vez más, Buonfiglio

"Es un tema que nos pesa mucho, incluso a nivel personal, porque la situación empeora cada vez más. No hay respeto por las Naciones Unidas, no hay respeto por nadie", cuestionó Buonfiglio sobre la posibilidad de una tregua olímpica antes de los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina

"No podemos olvidar a los miles de jóvenes asesinados en Irán, ni a los niños asesinados en Gaza. Ojalá hubiera más sentido común", agregó el titular del CONI en la presentación del proyecto "Fencing for all" de la Federación Italiana de Esgrima en el Centro deportivo Giulio Onesti de Roma

"Es un momento muy difícil que no me atrevo a abordar sin estas consideraciones personales. Espero que alguien pueda encontrar una salida. No es el momento más fácil a nivel internacional, pero confiamos en que Giunio De Sanctis nos representará de la mejor manera posible", concluyó Buonfiglio en alusión al titular del Comité Paralímpico Italiano (CIP)

Justamente De Sanctis reconoció que "hay mucha ansiedad porque la situación internacional nos está afectando psicológicamente"

"No estamos en paz, se habla de boicots en la ceremonia inaugural de los Juegos. Esta grave situación repercutirá en los atletas y en todos los demás. Siempre he creído que las guerras deben mantenerse al margen del mundo del deporte", subrayó el titular del CIP

"Apoyamos la neutralidad en casos como éste y apoyamos a todos, ya que estamos a seis días del inicio de los Juegos y ha habido ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y viceversa", lamentó De Sanctis

"Estas cosas están dañando el movimiento deportivo, especialmente el movimiento paralímpico, que apenas comienza su gran aventura", añadió desde el centro deportivo Giulio Onesti

Consultado sobre la posibilidad de una tregua olímpica, De Sanctis respondió: "Hay muchas guerras, y debe haber respeto para todos, especialmente para los atletas", subrayó

"La decisión del Comité Paralímpico Internacional (CPI) respecto a los atletas sigue siendo errónea, ya que debería haber seguido el ejemplo del Comité Olímpico Internacional (COI). No fue así, lo reconocemos y seguimos adelante", aclaró De Santis sobre la autorización para que atletas de Rusia y Bielorrusia compitan con la bandera, el himno y la indumentaria de sus respectivos países en Milán-Cortina 2026

Finalmente, De Sancyis ofreció una reflexión sobre la delegación italiana que participará en los Milán-Cortina 2026: "Debemos pensar en el equipo, que es competitivo, aunque el aspecto psicológico sea importante", recalcó

"Estaré ahí para tranquilizar a los chicos y pensar únicamente en lograr resultados. Espero igualar mi resultado en Pekín 2022

Ganar medallas ya es un logro significativo, superar las siete sería extraordinario", concluyó De Sanctis sobre la decimotercera edición de los Juegos Paralímpicos Invernales, en la que Italia sumó 2 preseas doradas, 3 de plata y 2 de bronce

(ANSA)