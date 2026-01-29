Irán: la UE endurece las sanciones contra Teherán; "los Pasdaran son terroristas"

"Si actúas como terrorista, debes ser tratado como tal", enfatizó la Alta Representante Kaja Kallas, resumiendo la importancia de una decisión descrita como "histórica" y madurada bajo el peso de la brutal represión del régimen de los ayatolás.

La serie de arrestos masivos, torturas, ejecuciones y violencia contra manifestantes socavó la cautela diplomática, empujando incluso a Francia -cautelosa hasta el último minuto debido a los temores por la seguridad de los ciudadanos europeos detenidos en Irán y la viabilidad de los canales de diálogo- a apoyar la postura dictada por Alemania y defendida por Italia.

La reacción de Teherán no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó la designación como un "grave error estratégico".

Reunidos en Bruselas, los ministros de Asuntos Exteriores europeos consolidaron el consenso alcanzado en las horas previas, recibiendo también la aprobación de Bélgica y España, estrechando así el cerco al aparato ideológico-militar de Teherán.

Esta decisión también resonó fuera de la UE, donde los disidentes iraníes instaron enérgicamente a Europa a no retrasar más una decisión que, en su opinión, llega con "más de treinta años de retraso".

Prohibiciones de viaje, congelación de activos, cierre de grifos financieros: tras años de sanciones selectivas, los Pasdaran están siendo objeto de sanciones en su conjunto. El significado simbólico de la designación viene acompañado de un mayor endurecimiento, con sanciones contra 21 personas y entidades presuntamente implicadas en la represión de las protestas internas y otras 10 vinculadas al apoyo militar de Teherán a la maquinaria bélica de Moscú.

Entre los objetivos se encuentran figuras clave como el ministro del Interior, Eskandar Momeni, el fiscal general, Mohammad Movahedi-Aza, el jefe de la Policía de Seguridad Pública, Seyed Majid Feiz Jafari, y empresas acusadas de orquestar el apagón de internet durante las manifestaciones.

El ministro italiano Antonio Tajani subrayó el impacto humano de las acciones del régimen, citando "miles y miles de muertes, quizás treinta mil", en referencia a la situación de los derechos humanos en Irán. Su homólogo alemán, Johann Wadephul, junto al canciller Friedrich Merz, también presionó desde la semana pasada por una reacción urgente ante la violencia del régimen, que "golpea, tortura, encarcela y asesina".

Pero el mensaje político, compartido también por París, es sin ambigüedad: Europa, frente a los Guardianes de la Revolución "con las manos manchadas de sangre", "no es chantajeable".

"Terrorista es el término adecuado para un régimen que reprime sangrientamente las protestas de su pueblo", fueron las palabras de Ursula von der Leyen para sellar una decisión que, poco después, Israel también calificó de "histórica", a través del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar.

La formalización de esta decisión recaerá en juristas europeos a partir de la próxima semana, basándose en un fallo de la Corte de Apelaciones de Düsseldorf que reconoció al Estado iraní como responsable de un ataque incendiario contra una sinagoga en Bochum.

Tajani aclaró que la designación de los Pasdaran "no significa" renunciar al diálogo con Teherán, con la esperanza compartida entre socios europeos de reabrir las negociaciones sobre el programa nuclear. Kallas, por su parte, descartó cualquier apoyo continental a un ataque militar de Donald Trump contra Irán, afirmando que "la región no necesita otro conflicto". (ANSA).