Irán.- La UE reitera a Irán que libere a la Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi y alerta de detenciones "arbitrarias"

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha vuelto a reclamar este martes a Irán la liberación de la Premio Nobel de la Paz de 2023, Narges Mohammadi, y la de una treintena más de activistas detenidos de manera "arbitraria", una conducta por la que Bruselas ha mostrado su "profunda preocupación". "La Unión Europea expresa su profunda preocupación por el uso generalizado de la detención arbitraria por parte de las autoridades iraníes para reprimir las voces críticas en el país", reza el comunicado de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha alertado de este modo de una "violación de las obligaciones de Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". En este sentido, Bruselas ha instado a Teherán a que libere a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de reunión. En concreto, ha aludido a la Nobel de la Paz Mohammadi, apelando a su "delicado" estado de salud e insistiendo en su liberación, así como en la de otros "defensores de Derechos Humanos arrestados el 12 de diciembre en Mashhad", en alusión al acto en memoria del abogado disidente Josrou Alikordi, muerto una semana antes, que se saldó con la detención de 39 personas por "alteración del orden público", según la Fiscalía de la ciudad. En aquel momento, según Amnistía Internacional, las fuerzas de seguridad iraníes infligieron torturas y otros malos tratos durante los arrestos, incluidos golpes violentos a Mohammadi, cuya familia confirmó que tuvo que ser ingresada hasta en dos ocasiones por este motivo. La activista, que ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022. Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán.