Irán: La vida en la República Islámica, entre el miedo y la esperanza

Los ciudadanos, tanto los que están a favor como los que se oponen a la intervención estadounidense, se encuentran en un estado mixto de decepción y esperanza, y, naturalmente, todos siguen conmocionados y de luto por la muerte de decenas de miles de hombres y mujeres desde el 8 de enero, tras la severa y sangrienta represión de las protestas nacionales en Irán.

En las calles, basta con observar los rostros de los transeúntes para comprender el estado de ánimo: rostros serios, esperando ver qué sucederá en los próximos días. "No tiene sentido divertirse celebrando ocasiones como cumpleaños o yendo al cine, porque nos hemos convertido en robots, sin emociones pero con los ojos llenos de lágrimas, porque no podemos olvidar los cadáveres de los manifestantes", declaró Mona, una estudiante universitaria de 20 años, a ANSA.

Y añadió: "Estamos atrapados en una situación de incertidumbre entre una posible intervención extranjera y un posible acuerdo. Sin embargo, esperamos que la sangre de los manifestantes no haya sido derramada en vano y que haya un cambio".

Saeed, un funcionario de 28 años, expresó una opinión diferente en declaraciones también a ANSA, afirmando que se opone a cualquier ataque del presidente estadounidense Donald Trump: "Deberíamos decidir nuestro propio futuro. Estados Unidos y Occidente solo persiguen sus propios intereses, y si Trump logra cambiar el régimen, sin duda esperará una parte de los recursos de Irán, dado que es un hombre de negocios".

Saeed argumenta que "los enemigos intentan difundir la idea de que el gobierno es responsable de todos los problemas económicos, no de las sanciones que ellos mismos impusieron". Y recalca que "siembran discordia entre el gobierno y la población y animan a la población a protestar y recurrir a la violencia para aprovecharse de la situación" pero, "sin embargo, somos conscientes de ello y no les permitiremos lograr sus objetivos".

Por otro lado, Sassan, de 32 años, declaró a ANSA que estaba decepcionado por la vacilación del presidente Trump a la hora de ayudar a los iraníes, y enfatizó: "Solo quiero dirigirme al Sr. Trump y decirle: 'Si no nos ayuda y, en cambio, llega a un acuerdo con el gobierno, esto demostrará que decenas de miles de valientes jóvenes iraníes, asesinados con sus propias manos durante las protestas, eran solo corderos para sacrificar, como herramienta para su objetivo de llegar a acuerdos comerciales con el gobierno iraní'".

"Somos seres humanos; el tiempo se agota, ya que muchos presos y familias de las víctimas están en peligro. Necesitamos acciones más contundentes, necesitamos ayuda", insistió.

Muchos activistas y opositores iraníes, incluidos quienes apoyan a Reza Pahlavi, hijo del ex Sha de Irán, quien lideró las recientes protestas, apoyan la intervención militar extranjera.

Otros, incluidos los grupos reformistas opuestos a Pahlavi, se oponen a cualquier ataque extranjero y creen que, como la sociedad se siente incapaz de enfrentarse al gobierno, está recurriendo a potencias extranjeras, cuando es tarea de los iraníes cambiar la situación. (ANSA).