Irán lanza drones hacia Arabia Saudita y Kuwait

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán lanzó drones hacia Arabia Saudí y Kuwait el martes en la madrugada en la guerra en Oriente Medio, que no muestra señales de amainar.

El Ministerio de Defensa saudí informó que ha destruido dos drones sobre la región oriental del reino, rica en petróleo, mientras que en Kuwait la Guardia Nacional indicó que derribó seis drones que atacaban las zonas norte y sur del país.

Los ataques más recientes de Irán contra Estados vecinos del golfo Pérsico ocurren mientras el presidente estadounidense Donald Trump envía señales contradictorias sobre cuánto podría durar la guerra, azuzando una incertidumbre que está haciendo oscilar a los mercados.

Trump envía mensajes contradictorios mientras que Teherán dice estar preparado para una guerra larga

El mandatario les dijo el lunes a legisladores republicanos que la guerra probablemente sería una “breve excursión”, pero horas después publicó en redes sociales lo siguiente: “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del estrecho de Ormuz, serán golpeados por los Estados Unidos de América veinte veces más fuerte de lo que han sido golpeados hasta ahora”.

En una aparente respuesta a los comentarios de Trump, publicada en medios estatales iraníes, un portavoz de la Guardia Revolucionaria, Alí Mohammad Naini, manifestó: “Irán determinará cuándo termina la guerra”.

Kamal Jarazi, asesor de política exterior de la oficina del líder supremo, declaró el lunes a la cadena CNN que Irán está preparado para una guerra larga. Comentó que ya no ve “margen para la diplomacia” a menos que la presión económica lleve a otros países a intervenir y detener la “agresión de estadounidenses e israelíes contra Irán”.

El mercado de Estados Unidos oscila ante la incertidumbre de la guerra

El mercado bursátil estadounidense se sacudió durante un lunes frenético, pasando de una fuerte pérdida al principio de la sesión a una ganancia sólida, a medida que las preocupaciones se transformaban en esperanza de que la guerra contra Irán quizá no dure tanto. Los precios del petróleo se dispararon a casi US$120 por barril —su nivel más alto desde 2022—, y luego retrocedieron a US$90.

La guerra ha estrangulado importantes suministros de petróleo y gas para los mercados mundiales, y ha hecho subir los precios del combustible en todo Estados Unidos. Debido a los combates, muchos extranjeros se han visto obligados a huir de centros de negocios y 10 millones de personas han buscado refugio mientras las bombas impactan bases militares, edificios gubernamentales, instalaciones de petróleo y agua, hoteles y al menos una escuela.

Los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz prácticamente han impedido que los buques petroleros usen la ruta marítima por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial, y drones y misiles iraníes han apuntado contra infraestructura de crudo y gas en países productores. Los ataques a buques mercantes cerca del estrecho han provocado la muerte de al menos siete marineros, según la Organización Marítima Internacional.

Varias misiones diplomáticas de Estados Unidos han ordenado la salida de todo el personal, salvo el esencial.

La guerra ha dejado al menos 1230 muertos en Irán, 397 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios.

En total, han muerto siete miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.

___

Magdy informó desde El Cairo y Weissert desde Washington. Periodistas de The Associated Press en diversas partes del mundo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.