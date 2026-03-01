Irán lanza misiles a Israel y estados del Golfo tras ataque de EEUU e Israel que mató a Jamenei

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán lanzó misiles contra objetivos en Israel y en estados árabes del golfo Pérsico el domingo después de prometer una represalia masiva por la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, a manos de Estados Unidos e Israel, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a amenazar a Teherán contra una mayor escalada.

Irán reconoció la muerte de Jamenei en el ataque aéreo conjunto israelí-estadounidense del sábado contra su oficina en Teherán, lo que ha puesto en duda el futuro de la República Islámica y ha aumentado el riesgo de inestabilidad regional.

La muerte del hombre de 86 años en su oficina “mostró que se mantuvo consistentemente entre el pueblo y a la vanguardia de sus responsabilidades, enfrentando lo que los funcionarios llaman la arrogancia global”, dijo la televisión estatal iraní.

Trump dijo que la muerte de Jamenei les dio a los iraníes su “mayor oportunidad” de “recuperar” su país.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

El gabinete iraní prometió que este “gran crimen nunca quedará sin respuesta” y la Guardia Revolucionaria paramilitar amenazó con lanzar su “operación ofensiva más intensa” de la historia, apuntando a bases israelíes y estadounidenses.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, en un discurso televisado el domingo. “Asestaremos golpes tan devastadores que ustedes mismos se verán obligados a suplicar”, afirmó.

“Irán acaba de declarar que van a golpear muy fuerte hoy, más fuerte de lo que han golpeado nunca antes”, escribió Trump. “MÁS VALE QUE NO LO HAGAN, SIN EMBARGO, PORQUE SI LO HACEN, ¡LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO ANTES!”.

Irán toma represalias

Después de los ataques iniciales, Irán lanzó de inmediato misiles y drones hacia Israel y hacia instalaciones militares de Estados Unidos en Bahréin, Kuwait y Qatar. El ejército israelí dijo que Irán disparó decenas de misiles contra Israel, y que muchos fueron interceptados. El servicio de rescate Magen David Adom dijo el sábado por la noche que una mujer en el área de Tel Aviv murió después de resultar herida en un ataque con misiles iraníes.

Los vuelos en todo Oriente Medio se vieron interrumpidos y el fuego de las defensas antiaéreas retumbó sobre Dubái, la capital comercial de Emiratos Árabes Unidos, con explosiones que continuaron hasta la mañana del domingo. La metralla de un ataque con misiles iraníes contra la capital de Emiratos Árabes Unidos mató a una persona, dijeron los medios estatales, y los escombros de las intercepciones aéreas provocaron incendios en el principal puerto de la ciudad y en la fachada del emblemático hotel Burj Al Arab.

El ataque contra Irán abrió un asombroso nuevo capítulo en la intervención de Estados Unidos, y conllevó el potencial de violencia de represalia y una guerra más amplia, representando una sorprendente demostración de poderío militar para un presidente estadounidense que llegó al cargo con una plataforma de “Estados Unidos primero” y prometió mantenerse fuera de las “guerras eternas”.

Parecía seguro que la muerte de Jamenei en el segundo ataque del gobierno de Trump contra Irán en ocho meses crearía un vacío de liderazgo, dada la ausencia de un sucesor conocido y porque el líder supremo tenía la última palabra sobre todas las políticas importantes durante sus décadas en el poder. Dirigía el estamento clerical de Irán y la Guardia Revolucionaria, los dos principales centros de poder en la teocracia gobernante.

“Esta es la mayor oportunidad para el pueblo iraní de recuperar su País”, dijo Trump.

Irán formó rápidamente un consejo para gobernar el país hasta que se elija un nuevo líder supremo.

Los medios estatales también informaron de las muertes del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán y de un importante asesor de seguridad de Jamenei en ataques aéreos. El mayor general Mohammad Pakpour asumió como máximo comandante de la Guardia después de que Israel matara a su anterior comandante en la guerra de 12 días del pasado junio. El asesor, Ali Shamkhani, había sido durante mucho tiempo una figura representativa dentro del aparato de seguridad de Irán, dijo IRNA.

A medida que se filtraban reportes sobre la muerte de Jamenei, testigos en Teherán dijeron a The Associated Press que algunos residentes se regocijaban, con vítores desde las azoteas, sílbidos y ululaciones.

Los dolientes izaron una bandera negra de luto sobre el santuario del imán Reza en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán y un importante sitio de peregrinación para los musulmanes chiíes. El gobierno iraní declaró 40 días de luto público y un feriado público nacional de siete días para conmemorar la muerte de Jamenei.

Citando fuentes no identificadas, la agencia semioficial de noticias Fars, que se cree cercana a la Guardia Revolucionaria, informó que varios familiares de Jamenei también murieron, incluida una hija, un yerno, una nuera y un nieto.

Los ataques se planearon durante meses

La operación conjunta de Estados Unidos e Israel, que según funcionarios se planeó durante meses, tuvo lugar el sábado durante el mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán y al inicio de la semana laboral iraní. Siguió a negociaciones rígidas y advertencias de Trump, quien el año pasado pregonó el éxito de su gobierno al incapacitar el programa nuclear del país, pero aun así presentó la última ronda como necesaria para impedir su posible resurgimiento.

Unas 12 horas después de que comenzaron los ataques, el ejército de Estados Unidos informó que no hubo bajas estadounidenses y que hubo daños mínimos en las bases de Estados Unidos pese a “cientos de ataques iraníes con misiles y drones”. Dijo que los objetivos en Irán incluyeron instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa aérea, sitios de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares.

Israel, por su parte, dijo que había matado al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria y al ministro de Defensa del país, así como al secretario del Consejo de Seguridad iraní, un cercano asesor de Jamenei.

Un diplomático iraní dijo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que cientos de civiles murieron y resultaron heridos en los ataques. Irán tomó represalias disparando misiles y drones hacia Israel y contra bases militares de Estados Unidos en la región, y los intercambios de fuego continuaron hasta la noche.

Algunos de los primeros ataques contra Irán parecieron impactar cerca de las oficinas de Jamenei, el segundo líder de la República Islámica que sucedió al ayatolá Rujolá Jomeini, el líder de la Revolución Islámica de 1979. Funcionarios israelíes confirmaron la muerte, seguidos por Trump.

Los demócratas denunciaron que Trump había actuado sin autorización del Congreso. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el gobierno había informado con antelación a varios líderes republicanos y demócratas en el Congreso.

Las tensiones se dispararon mientras EEUU acumulaba fuerzas

Las tensiones se han disparado en las últimas semanas mientras el gobierno de Trump reunía el mayor contingente de buques de guerra y aeronaves estadounidenses en Oriente Medio en décadas. El presidente insistió en que quería un acuerdo para restringir el programa nuclear de Irán mientras el país luchaba con un creciente descontento tras protestas a nivel nacional.

Aunque Trump había declarado el programa nuclear iraní aniquilado en ataques el año pasado, el país estaba reconstruyendo infraestructura que había perdido, según un alto funcionario estadounidense que habló con reporteros bajo condición de anonimato para discutir el proceso de toma de decisiones de Trump. El funcionario dijo que la inteligencia mostró que Irán había desarrollado la capacidad de producir sus propias centrifugadoras de alta calidad, un paso importante para desarrollar el uranio altamente enriquecido necesario para armas.

Irán había dicho que esperaba evitar una guerra, pero reclamó su derecho a enriquecer uranio.

Irán ha dicho que no ha enriquecido desde junio, pero ha bloqueado las visitas de los inspectores internacionales a los recintos que Estados Unidos bombardeó. Fotos satelitales analizadas por AP han mostrado nueva actividad en dos de esos lugares, lo que sugiere que Irán está tratando de evaluar y potencialmente recuperar material.

El ataque fue coordinado entre Israel y Estados Unidos

Israel dijo que la operación se había planeado durante meses con Estados Unidos. Pilotos de la Fuerza Aérea atacaron “cientos de objetivos en todo Irán”, dijo el jefe del Estado Mayor militar israelí, el teniente general Eyal Zamir, en un comunicado.

Los objetivos en la campaña israelí incluyeron el ejército de Irán, símbolos del gobierno y objetivos de inteligencia, según un funcionario informado sobre la operación, que habló bajo condición de anonimato para discutir información no pública sobre el ataque.

Trump reconoció el sábado que podría haber bajas estadounidenses, diciendo que “eso a menudo sucede en la guerra”. Dijo que apuntaba a “aniquilar” la Marina iraní y destruir a los aliados regionales apoyados por Teherán. Instó a la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní a deponer las armas, diciendo que a los miembros se les daría inmunidad o enfrentarían una “muerte segura” si no lo hacían.

En el sur de Irán, se informó que al menos 115 personas murieron cuando una escuela de niñas fue alcanzada, y decenas más resultaron heridas, dijo el gobernador local a la televisión estatal iraní. El portavoz del Comando Central de Estados Unidos, el capitán Tim Hawkins, dijo que estaba “al tanto de los reportes” de que una escuela de niñas fue alcanzada y que los funcionarios los estaban investigando.

La agencia estatal de noticias de Irán, IRNA, dijo que al menos 15 personas murieron en el suroeste, citando al gobernador de la región de Lamerd, Ali Alizadeh, quien dijo que un polideportivo, dos zonas residenciales y un salón cerca de una escuela fueron alcanzados.

Los efectos podrían extenderse a los mercados y a otros países

Los ataques podrían sacudir los mercados globales, particularmente si Irán vuelve inseguro el estrecho de Ormuz para el tráfico comercial. Un tercio de las exportaciones mundiales de petróleo transportadas por mar pasaron por el estrecho en 2025.

Arabia Saudí dijo que Irán apuntó a su capital y a la región oriental en un ataque que fue repelido. Bahréin dijo que un ataque con misiles apuntó al cuartel general de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular, y que tres edificios resultaron dañados en la capital, Manama, y en la ciudad de Muharraq por ataques con drones y escombros de un misil interceptado.

La autoridad de aviación civil de Kuwait dijo que un dron apuntó al principal aeropuerto internacional, hiriendo a varios empleados. La agencia estatal de noticias de Kuwait dijo que tres soldados resultaron heridos por metralla de ataques que alcanzaron la base aérea Ali Al-Salem. También se pudieron escuchar explosiones en Qatar. Jordania dijo que “se ocupó de” 49 drones y misiles balísticos.

