Irán lanza misiles contra Israel; crece el temor de un conflicto regional

JERUSALÉN (AP) — Irán anunció el martes que lanzó decenas de misiles hacia Israel mientras el conflicto de meses de duración entre Israel y los grupos respaldados por Teherán en Oriente Medio —Hezbollah y Hamás— se intensifica, amenazando con desencadenar un conflicto regional más amplio.

Por su parte, Israel ordenó a sus residentes que se quedaran cerca de los refugios antibombas al tiempo que activó las sirenas en toda la nación.

Una serie de explosiones se escucharon y sacudieron Tel Aviv y zonas cercanas a Jerusalén, aunque de momento no estaba claro si el ruido provenía de misiles que aterrizaban o que eran interceptados por los sistemas de defensa israelíes, o ambos.

En tanto, la policía israelí informó que seis personas murieron en un tiroteo en Tel Aviv.

La policía dice que dos sospechosos abrieron fuego el martes por la noche en un bulevar en Jaffa, un vecindario mixto árabe-judío en el sur de Tel Aviv. Los dos sospechosos fueron neutralizados.

Israel y Estados Unidos han advertido que habrá fuertes consecuencias si Irán atacaba el territorio israelí. Teherán respalda al grupo político-paramilitar Hezbollah en el Líbano.

El portavoz militar de Israel, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el sistema de defensa aérea del país estaba plenamente operativo, detectando e interceptando amenazas. “Sin embargo, la defensa no es hermética”, comentó.

Las órdenes de refugiarse fueron enviadas a los teléfonos de los israelíes y anunciadas en la televisión nacional.

Irán se responsabilizó del lanzamiento de decenas de misiles balísticos contra Israel. La afirmación se hizo en una declaración leída en voz alta en la televisión estatal mientras se escuchaban explosiones en Jerusalén y Tel Aviv.

En el comunicado, Irán mencionó al dirigente de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y al general de la Guardia Revolucionaria, Abbas Nilforushan, ambos que perdieron la vida en un ataque aéreo israelí perpetrado la semana pasada en Beirut. También mencionó a Ismail Haniyeh, jefe de Hamás que fue asesinado en Teherán en un presunto ataque israelí en julio. Advirtió que sus ataques representaban una “primera oleada”, sin dar más detalles al respecto.

Las alarmas de bombardeos aéreos se activaron en Israel un día después de que la nación emprendió operaciones terrestres limitadas contra Hezbollah en el sur del Líbano.

El ejército israelí anunció que había llevado a cabo docenas de incursiones terrestres en el sur de Líbano. Israel difundió un video en el que supuestamente se veía a sus soldados que intervenían en casas y túneles donde Hezbollah guardaba armas. Hezbollah negó que las tropas israelíes hubieran entrado en Líbano.

De ser cierto, sería otro golpe humillante para Hezbollah, que es respaldado por Irán y es el grupo armado más poderoso de Oriente Medio. Hezbollah ha sufrido semanas de ataques selectivos que costaron la vida a su líder Nasrallah y a varios de sus altos mandos.

Por otra parte, Israel advirtió a su población el martes temprano que evacuara el norte del río Awali, a unos 60 kilómetros (36 millas) de distancia de la frontera y mucho más lejos que el río Litani, que marca el límite septentrional de una zona declarada por la ONU para servir de amortiguador entre Israel y Hezbollah tras su guerra de 2006.

La región fronteriza se ha vaciado en el último año mientras ambas partes intercambian ataques. Pero el alcance de la advertencia de evacuación plantea interrogantes sobre la profundidad a la que Israel planea enviar sus fuerzas al Líbano.

Un ataque aéreo israelí impactó un edificio residencial cerca de la capital libanesa de Beirut el martes, causando daños pero de momento no había reportes de víctimas. El ataque pareció haber azotado un apartamento ubicado a unos 100 metros (yardas) de distancia de la embajada de Irán en Líbano.

Anticipando más ataques con cohetes de Hezbollah, el ejército israelí anunció nuevas restricciones a las reuniones públicas y cerró las playas del norte y centro de Israel. Las fuerzas militares también dijeron que estaban convocando a miles de soldados de reserva para que sean desplegados a la frontera norte.

Israel ha dicho que seguirá atacando a Hezbollah hasta que sea seguro el regreso de sus ciudadanos. Hezbollah ha prometido seguir lanzando cohetes contra Israel hasta que se produzca un cese del fuego en la Franja de Gaza.

Israel había llevado a cabo decenas de pequeñas incursiones en el interior del Líbano desde el 8 de octubre, cuando Hezbollah comenzó a disparar cohetes contra Israel tras el estallido de la guerra en Gaza.

Hagari afirmó que las fuerzas israelíes habían cruzado la frontera para recabar información y destruir la infraestructura de Hezbollah, incluidos túneles y armas. Israel ha afirmado que Hezbollah estaba preparando su propio ataque contra Israel, similar al del 7 de octubre. No fue posible confirmar de inmediato esas afirmaciones.

Un oficial de las fuerzas militares israelíes dijo que Hezbollah había lanzado cohetes contra el centro de Israel, activando las sirenas de ataques aéreos e hiriendo a un hombre. Hezbollah dijo que disparó salvas de un nuevo tipo de misil de medio alcance contra la sede de dos agencias de inteligencia israelíes cerca de Tel Aviv.

El militar israelí dijo que Hezbollah también había lanzado proyectiles contra comunidades israelíes cercanas a la frontera, dirigidos contra soldados sin herir a nadie.

Hezbollah comenzó a lanzar cohetes contra el norte de Israel poco después de que el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza. Israel ha lanzado ataques aéreos de represalia y el conflicto no ha dejado de intensificarse. En las últimas semanas, Israel ha desatado una violenta oleada de ataques aéreos en amplias zonas de Líbano.

Hezbollah y Hamás son estrechos aliados respaldados por Irán, y cada escalada ha hecho temer una guerra más amplia en Oriente Medio que podría atraer a Irán y a Estados Unidos, que se ha apresurado a enviar medios militares a la región en apoyo de Israel.

Los ataques israelíes han matado a más de 1.000 personas en Líbano en las últimas dos semanas, casi una cuarta parte de ellas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud. Cientos de miles de personas han huido de sus hogares.

Hezbollah es una milicia bien entrenada, que se cree cuenta con decenas de miles de combatientes y un arsenal de 150.000 cohetes y misiles. La última ronda de combates, en 2006, terminó en un punto muerto y ambas partes han pasado las dos últimas décadas preparándose para su próximo enfrentamiento.

Los recientes ataques aéreos que han acabado con la mayor parte de la cúpula de Hezbollah y las explosiones de cientos de bíperes y walkie-talkies pertenecientes a Hezbollah indican que Israel se ha infiltrado en las altas esferas del grupo.

El líder interino del grupo, Naim Kassem, afirmó el lunes en una declaración televisada que los comandantes de Hezbollah muertos en las últimas semanas ya han sido sustituidos.

A medida que se intensifican los combates, los países europeos han comenzado a retirar a sus diplomáticos y ciudadanos del Líbano.

Mroue informó desde Beirut y Madhani desde Washington. Contribuyeron los periodistas de The Associated Press, Kareem Chehayeb, en Beirut, y Zeke Miller y Lolita C. Baldor en Washington.

