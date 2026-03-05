Irán lanza misiles contra israel; el senado de eeuu rechaza detener la ofensiva aérea

Por Parisa Hafezi, Pesha Magid y Tuvan Gumrukcu

DUBÁI/JERUSALÉN/ANKARA, 5 mar (Reuters) -

Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves, lo que provocó que millones de residentes se refugiaran en búnkeres antiaéreos.

La ofensiva, que tiene lugar en el sexto día de la guerra de Estados Unidos ‌e Israel contra Irán, se produce apenas unas horas después de ‌que para detener el ⁠ataque aéreo estadounidense.

Los senadores republicanos en Washington votaron en contra de una destinada a detener la campaña aérea y exigir que la acción militar fuera autorizada por el Congreso, lo que da al presidente Donald Trump un poder prácticamente ilimitado para llevar a cabo la guerra, mientras el conflicto continúa extendiéndose por Oriente Medio y más allá.

El Senado de Estados Unidos votó por 53 ​votos contra 47 ⁠no seguir adelante con la moción, ⁠con un seguimiento casi total de las directrices de los partidos. Todos los republicanos menos uno votaron en contra de la moción y todos los demócratas menos uno la apoyaron. La guerra entre Estados Unidos ​e Irán se ha ampliado considerablemente desde su inicio el sábado. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka el miércoles, lo que causó la muerte ‌de al menos 80 personas, y las defensas aéreas de la OTAN destruyeron un misil balístico iraní disparado hacia Turquía.

Entretanto, el poderoso ​hijo del líder supremo asesinado de Irán se perfiló como el principal candidato para sucederle, ​lo que sugiere que Teherán no está dispuesto a ceder a la presión de Estados Unidos y a la campaña militar de Israel, que ha causado cientos de muertos y ha convulsionado los mercados mundiales.

El incidente del misil es la primera vez que Turquía, que limita con Irán y tiene el segundo ejército más grande de la OTAN, se ve envuelta en el conflicto, pero el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que no había motivos para pensar que esto activaría la cláusula de defensa colectiva de la alianza atlántica.

La guerra siguió paralizando el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz el jueves, bloqueando los flujos vitales de petróleo y gas de Oriente Medio. Trump se ha comprometido ​a proporcionar seguros y escoltas navales a los barcos para contener el aumento de los costes, en un contexto de subida de los precios del petróleo. Al menos 200 buques permanecen anclados frente a la costa, según estimaciones de Reuters.

La Marina de los Estados Unidos escoltará a los petroleros a través del estrecho de Ormuz "tan ⁠pronto como pueda", pero por ahora se centra en el conflicto, dijo el miércoles el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, en Fox News.

"No, todavía no... Lo haremos tan pronto como podamos. En este momento, nuestra Armada y, por supuesto, nuestro ejército, están ‌centrados en otras cosas, como desarmar al régimen iraní", dijo Wright cuando se le preguntó si algún buque comercial había solicitado la ayuda de la Armada estadounidense en el golfo Pérsico.

Las bolsas asiáticas se recuperaban el jueves tras varios días de fuertes pérdidas, mientras que las estadounidenses cerraron al alza el miércoles ante la esperanza de que la guerra pueda terminar pronto. Algunos operadores dijeron que la mejora del ánimo se produjo tras la publicación de un artículo en The New York Times en el que se decía que los servicios de inteligencia iraníes se habían puesto en contacto con la CIA al principio de la guerra para buscar una vía para ponerle fin.

Una fuente del Ministerio de Inteligencia iraní rechazó el artículo calificándolo de "mentiras absolutas y guerra psicológica en un contexto de guerra", según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que el conflicto estaba poniendo a prueba la "resiliencia ‌económica mundial".

"Si se confirma que este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación. Además, supondría nuevas exigencias para ⁠los dirigentes de todo el mundo", dijo el jueves en un acto celebrado en Bangkok.

Los vuelos de repatriación partieron de Oriente Medio el miércoles, mientras los Gobiernos se apresuraban a traer de vuelta a decenas de miles ‌de ciudadanos atrapados por la guerra. Un vuelo británico para repatriar a ciudadanos del Reino Unido no despegó como estaba previsto desde Omán y se reprogramó para más tarde el jueves, ⁠informó Sky News.

El tráfico aéreo comercial seguía siendo prácticamente inexistente en gran parte de la región, lo que afectó a los principales centros de operaciones del ⁠golfo Pérsico, incluido Dubái, el aeropuerto más transitado del mundo en cuanto a pasajeros internacionales.

SE APLAZA EL FUNERAL DE JAMANEI Los planes para el funeral del ayatolá Alí Jamenei, de 86 años, asesinado por las fuerzas israelíes el sábado en el primer asesinato de un máximo dirigente de un país mediante un ataque aéreo, quedaron en duda.

Se esperaba que el cuerpo fuera velado en una gran mezquita de Teherán a partir del miércoles por la noche, pero Irán anunció que las tres jornadas de ceremonias de despedida se habían pospuesto indefinidamente y no se había anunciado ninguna fecha para el funeral.

Dos fuentes iraníes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que Mojtaba Jamenei, ‌hijo del líder supremo asesinado, no se encontraba en Teherán cuando su padre fue asesinado.

Irán dijo que la Asamblea ​de Expertos que seleccionará al nuevo líder anunciará su decisión pronto. Se trata de la segunda vez que lo hace desde la fundación de la República Islámica en 1979.

El miembro de la Asamblea, el ayatolá Ahmad Khatami, dijo a la televisión estatal que ya habían identificado a los candidatos, pero no reveló sus nombres.

Israel dijo que perseguiría a quienquiera que fuera elegido. Otros candidatos a líder supremo son Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica y defensor de la facción reformista marginada en las últimas décadas.

(Información de las oficinas de Reuters, redacción ‌de Peter Graff, Timothy Heritage, Crispian Balmer, Jonathan Allen y Brad Brooks, edición de Aidan Lewis, Gareth Jones, Diane Craft y Michael Perry; edición de Stephen Coates y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)