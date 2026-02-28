Irán lanza misiles contra los Estados árabes del Golfo; hay un muerto en Abu Dabi

DUBÁI, 28 feb (Reuters) -

Varios Estados árabes del Golfo dijeron haber sido blanco de misiles iraníes el sábado, después de ‌que Teherán prometió ‌tomar represalias ⁠contra los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que ha llevado el conflicto a una parte del mundo árabe que se enorgullece ​de su ⁠relativa ⁠seguridad.

Medios de comunicación estatales de los Emiratos Árabes Unidos informaron de que una persona ​había muerto en Abu Dabi, pero no dieron más detalles.

Kuwait, Qatar, Emiratos ‌Árabes Unidos y Jordania, todos ellos con presencia ​militar estadounidense, dijeron haber interceptado los misiles ​iraníes.

"Todos los territorios ocupados y las bases criminales de Estados Unidos en la región han sido alcanzados por los potentes impactos de los misiles iraníes. Esta operación continuará sin descanso hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva", dijo la Guardia Revolucionaria de ​Irán.

Baréin confirmó un ataque dentro de su territorio y dijo que un centro de servicios de la Quinta ⁠Flota estadounidense había sido alcanzado. Un vídeo de un testigo de Reuters mostraba una columna de humo gris ‌elevándose cerca de la costa de la pequeña nación insular mientras sonaban las sirenas.

Se escucharon fuertes estruendos en todo Abu Dabi, según cinco testigos, entre ellos dos corresponsales de Reuters. Algunos residentes recibieron una alerta telefónica en la que se les indicaba que se refugiaran en el edificio seguro más cercano y se mantuvieran alejados de las ‌ventanas debido a la amenaza de misiles.

Una testigo dijo a Reuters que escuchó cinco estruendos ⁠en rápida sucesión que hicieron vibrar las ventanas de una casa cerca de ‌la Corniche de Abu Dabi. Otros testigos en las zonas ⁠de Al Dhafra y Bateen también escucharon fuertes estruendos.

El ⁠sábado por la tarde se pudieron ver aviones de combate sobrevolando la zona de la isla de Yas, en Abu Dabi.

En Qatar, el ejército dijo en un comunicado que había interceptado misiles iraníes antes de que alcanzaran el territorio qatarí tras una «coordinación ‌conjunta». Se escucharon varias oleadas sucesivas ​de explosiones en la capital qatarí, Doha.

Aerolíneas internacionales suspendieron los vuelos en todo Oriente Medio, y los mapas de vuelo mostraban el espacio aéreo sobre Irán prácticamente vacío. (Reporte de la redacción del golfo Pérsico; redacción ‌de Yousef Saba y Timour Azhari; edición en español de Javier López de Lérida)