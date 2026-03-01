Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases de EE. UU., explosiones se oyen en Oriente Medio
Irán lanzó este domingo una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel, informó la prensa estatal, en represalia por el ataque masivo que mató al líder supremo Alí Jamenei
En tanto, periodistas de la AFP oyeron nuevas explosiones en Manama y Doha, capitales de Baréin y Catar, respectivamente, así como en la ciudad emiratí de Dubái
Entre los objetivos de la nueva ofensiva iraní se encuentran veintisiete bases estadounidenses en la región, así como el cuartel general del ejército israelí y un complejo industrial de defensa en Tel Aviv, informó la televisión estatal de la república islámica