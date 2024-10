Irán lanza por lo menos 180 misiles hacia Israel; crecen temores de un conflicto regional más amplio

JERUSALÉN (AP) — Irán lanzó el martes por lo menos 180 misiles hacia Israel, en lo que representa la escalada más reciente de una serie de ataques en un conflicto de varios años entre Israel e Irán y sus aliados árabes que amenaza con sumir a Oriente Medio en una guerra regional.

El resplandor anaranjado de los misiles atravesó el cielo nocturno de Israel mientras se escuchaban las sirenas de ataque aéreo y los residentes se dirigían a toda prisa a los refugios antibombas. Israel prometió represalias por la andanada de misiles iraníes, los cuales, según dijo, causaron apenas unas cuantas heridas.

Previo al ataque de Irán, Israel había propinado una serie de devastadores golpes a la cúpula del grupo político-paramilitar Hezbollah en el Líbano. Posteriormente, incrementó la presión sobre la agrupación respaldada por Irán —la cual ha estado lanzando cohetes hacia Israel desde que empezó la guerra en la Franja de Gaza— emprendiendo lo que dijo que era una incursión terrestre limitada en el sur de Líbano.

Israel ha dicho que mantendrá su ofensiva sobre Hezbollah hasta que los ciudadanos desplazados de sus viviendas cerca de la frontera con Líbano puedan regresar a salvo a sus hogares. Hezbollah ha prometido seguir lanzando cohetes hacia Israel hasta que se produzca un cese del fuego en Gaza con Hamás, otro grupo que recibe respaldo de Irán.

El portavoz militar de Israel, contralmirante Daniel Hagari, dijo que los sistemas antiaéreos del país interceptaron muchos de los misiles iraníes, aunque algunos cayeron en el centro y sur del territorio. El servicio nacional de rescate de Israel informó que dos personas sufrieron heridas leves de metralla. En Cisjordania, funcionarios palestinos señalaron que un palestino murió a causa de un misil que cayó cerca de la localidad de Jericó, aunque no estaba claro dónde se había originado ese ataque.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió el martes por la noche que tomará represalias contra Irán, que, señaló, “cometió un gran error esta noche y pagará por ello”.

Israel e Irán han librado una guerra indirecta durante años, pero rara vez se han enfrascado en un conflicto directo.

Israel considera a Irán como su peor enemigo —haciendo referencia a los reiterados llamados de Irán para la completa destrucción de Israel, su apoyo a los grupos milicianos árabes y su programa nuclear. Irán rechaza las acusaciones israelíes sobre su desarrollo de un arma nuclear.

Momentos antes de que Irán lanzara sus misiles, un tiroteo registrado en Tel Aviv dejó seis personas muertas, informó la policía y añadió que los dos sospechosos comenzaron a disparar en el vecindario de Jaffa también habían sido abatidos.

En Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, señaló que el ataque con misiles de Irán representa una “importante escalada”, aunque dijo que había sido “derrotada e inefectiva”, en parte debido a la ayuda de las fuerzas militares estadounidenses para derribar algunos de los proyectiles dirigidos a territorio israelí. El presidente Joe Biden dijo que su gobierno “apoya completamente” a Israel y que es parte de una “discusión activa” con colaboradores para determinar cuál sería la forma apropiada para responder a Teherán.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó una reunión de emergencia para la mañana del miércoles con el objetivo de discutir la situación en Oriente Medio.

Irán lanzó otro ataque directo contra Israel en abril, pero sólo algunos de sus proyectiles alcanzaron sus objetivos. Muchos de ellos fueron derribados por una coalición encabezada por Estados Unidos, mientras que otros aparentemente sufrieron defectos durante el lanzamiento o se estrellaron en vuelo.

Teherán dijo que lanzó los misiles del martes en represalia a los ataques que causaron la muerte de dirigentes de Hezbollah, Hamás y las fuerzas militares iraníes. Hizo referencia al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y al general de la Guardia Revolucionaria iraní, Abbas Nilforushan, quienes murieron en un ataque aéreo israelí perpetrado la semana pasada en Beirut. También mencionó a Ismail Haniyeh, uno de los principales dirigentes de Hamás que fue asesinado en Teherán en un presunto ataque israelí en julio.

En tanto, Israel anunció horas antes el martes que había comenzado con operativos terrestres limitados contra Hezbollah en el sur de Líbano.

Los ataques aéreos y el fuego de artillería israelíes azotaron localidades en el sur del Líbano, y Hezbollah respondió con una andanada de cohetes hacia Israel. De momento se desconoce si hay víctimas.

Mientras Hezbollah negó que las tropas israelíes hayan ingresado al Líbano, el ejército israelí anunció que también había llevado a cabo decenas de incursiones encubiertas en el sur de Líbano desde hace casi un año.

De ser cierto, sería otro golpe humillante para Hezbollah, el grupo armado más poderoso de Oriente Medio. Hezbollah busca reagruparse luego de varias semanas de ataques dirigidos en los que murieron Nasrallah y varios de sus principales comandantes.

El martes por la mañana, Israel advirtió a los residentes del sur del Líbano que evacuaran hacia el norte del río Awali, a unos 60 kilómetros (30 millas) de distancia de la frontera y mucho más lejos que el río Litani, que representa el límite norte de una zona de separación declarada por la ONU entre Israel y Hezbollah tras su guerra de 2006.

La región fronteriza prácticamente ha quedado vacía durante el último año mientras ambas partes intercambian ataques. Pero el alcance de la advertencia de evacuación planteó interrogantes sobre qué tanto planea israel adentrarse en Líbano.

Un periodista de The Associated Press vio a soldados israelíes operando cerca de la frontera con vehículos blindados y mientras helicópteros sobrevolaban la zona, pero no pudo confirmar si las fuerzas terrestres habían ingresado al Líbano.

Previo al anunció israelí de una incursión terrestre, funcionarios estadounidenses dijeron el lunes que Israel había informado del lanzamiento de pequeñas incursiones terrestres dentro del territorio libanés mientras se preparaba para un operativo más amplio.

El portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, dijo el martes que las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano han visto incursiones esporádicas de las fuerzas militares israelíes, pero “no han sido testigos de una invasión a gran escala”.

Hagari, el portavoz militar israelí, dijo que Israel había llevado a cabo decenas de pequeñas incursiones dentro de Líbano desde el 8 de octubre, cuando Hezbollah empezó a lanzar cohetes hacia Israel luego de que se desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Añadió que las fuerzas israelíes habían cruzado la frontera para recopilar información y destruir la infraestructura de Hezbollah, como túneles y armas. Israel ha dicho que Hezbollah preparaba un atentado similar al perpetrado por Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel. De momento no fue posible confirmar esas afirmaciones.

Hagari dijo que Israel pretende que su actual ofensiva terrestre en el Líbano sea limitada. “No vamos a ir a Beirut”, comentó.

Las fuerzas militares israelíes fueron acusadas de mentirle a la prensa en 2021 cuando divulgaron un comunicado en el que dieron a entender que sus elementos terrestres habían ingresado a la Franja de Gaza. Las fuerzas militares restaron importancia al incidente señalando que había sido un mal entendido, pero analistas militares bien informados en Israel dijeron que había sido parte de una treta para atraer a Hamás al conflicto.

Las fuerzas militares israelíes dijeron que Hezbollah había lanzado cohetes hacia el centro de Israel el martes, activando las sirenas de ataque aéreo y causando heridas a un hombre. Por su parte, Hezbollah dijo que había lanzado salvas de un nuevo tipo de misil de medio alcance contra la sede de dos agencias de inteligencia israelíes cerca de Tel Aviv. Hezbollah también había lanzado proyectiles contra comunidades israelíes cercanas a la frontera, dirigidos contra soldados sin herir a nadie.

Las declaraciones de Israel indicaron que podría enfocar su operación terrestre en la estrecha franja a lo largo de la frontera, en lugar de lanzar una invasión más amplia dirigida a destruir Hezbollah, como lo ha hecho en Gaza contra Hamás.

Hezbollah y Hamás son aliados cercanos respaldados por Irán, y cada escalada ha aumentado los temores de una guerra más amplia en Oriente Medio que podría involucrar a Irán y Estados Unidos, que se ha apresurado para enviar activos militares a la región en apoyo a Israel.

Los ataques aéreos israelíes han causado la muerte de más de 1.000 personas en Líbano en las últimas dos semanas, y casi una tercera parte de ellos han sido mujeres y niños, de acuerdo con el Ministerio de Salid. Cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares.

Hezbollah es un grupo político-paramilitar bien entrenado, que se cree que tiene decenas de miles de combatientes y un aresenal de 150.000 cohetes y misiles. La última ronda de combates de 2006 terminó en un punto muerto, y ambas partes han pasado las últimas dos décadas preparándose para su siguiente enfrentamiento.

Los recientes ataques aéreos que han acabado con la mayor parte de la cúpula de Hezbollah y las explosiones de cientos de bíperes y walkie-talkies pertenecientes a Hezbollah indican que Israel se ha infiltrado en las altas esferas del grupo.

El líder interino del grupo, Naim Kassem, afirmó el lunes en una declaración televisada que los comandantes de Hezbollah muertos en las últimas semanas ya han sido sustituidos.

A medida que se intensifican los combates, los países europeos han comenzado a retirar a sus diplomáticos y ciudadanos del Líbano.

___

Mroue informó en Beirut y Madhani en Washington. Los periodistas de The Associated Press Kareem Chehayeb en Beirut y Zeke Miller y Lolita C. Baldor en Washington contribuyeron a este despacho.

AP