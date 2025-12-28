Irán lanza tres nuevos satélites a bordo de un cohete ruso Soyuz

Lo reportó hoy Anadolu, resaltando que los satélites -Kowsar 1,5, Paya y Zafar-2- representan el último capítulo de una serie de lanzamientos iraníes de los últimos años, muchos de los cuales fueron efectuados con la cooperación rusa.

El satélite Kowsar 1,5 es una versión actualizada de la anterior plataforma de teledetección, diseñada para obtener imágenes de alta resolución con un enfoque en aplicaciones agrícolas, según funcionarios iraníes.

Zafar es un sistema avanzado de observación de la Tierra diseñado y construido por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, destinado a transmitir imágenes de alta resolución para la monitorización y gestión de los recursos naturales, explica Teherán.

Finalmente, Paya, el más pesado de los tres, es un satélite de teledetección y se considera uno de los satélites de imagen más avanzados de fabricación nacional.

Hasta el momento, no hubo reacción de Estados Unidos ni de sus aliados europeos respecto a este último lanzamiento.

Los países occidentales expresaron con frecuencia su preocupación por los lanzamientos espaciales iraníes, argumentando que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sin embargo, Irán rechazó estas afirmaciones.

En un comunicado emitido antes del lanzamiento de este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, enfatizó que el programa satelital iraní es de naturaleza civil y científica. (ANSA).