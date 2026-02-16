Irán: Larijani, "AIEA podrá inspeccionar nuestros sitios nucleares"

"Las inspecciones pueden realizarse mensualmente o incluso diariamente, para que los inspectores puedan identificar cualquier actividad sospechosa", agregó.

Por su parte, el director de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, anunció en X que "acaban de concluir conversaciones técnicas exhaustivas con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en preparación para las importantes negociaciones previstas para mañana en Ginebra".

El ministro de Asuntos Exteriores iraní llegó a Ginebra "con iniciativas concretas para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado", escribió en X, precisando sin embargo que su país "no se doblegará ante las amenazas estadounidenses".

Su delegado para la diplomacia económica, Hamid Ghanbari declaró el domingo que "para alcanzar un acuerdo duradero, es necesario que Estados Unidos también obtenga beneficios económicos con potencial de un retorno sólido y rápido en sectores como la energía, el petróleo y el gas, la minería, la aviación y el desarrollo urbano".

"A cambio, Irán exige la restitución efectiva de sus activos confiscados en el extranjero", agregó Ghanbari, citado por Fars.

Araghchi llegó a Ginebra junto a una "delegación diplomática de expertos" para participar en la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, anunció la televisión estatal de Irán.

Se espera que esta nueva ronda de conversaciones "indirectas" comience el martes, según Teherán, después de que Irán y Estados Unidos reanudaran el diálogo a principios de febrero en Omán, pese a las amenazas de una intervención militar estadounidense.

El ministro de Exterior iraní también se reunirá con sus pares suizo y omaní, así como con el director general de la OIEA, Rafael Grossi, según su ministerio y la televisión estatal.

Mientras tanto, la Casa Blanca confirmó el domingo por la noche que su enviado Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner viajarán a Ginebra esta semana para mantener conversaciones. (ANSA).