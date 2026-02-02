Irán: Larijani y Witkoff envitaron una nueva guerra

Fuentes diplomáticas regionales coinciden en que el entendimiento se gestó a través de un trabajo discreto que involucró a Qatar, Turquía y Rusia, además de figuras clave dentro de los respectivos aparatos de toma de decisiones.

Ankara, en primer lugar, se movió para ofrecerse como sede de eventuales conversaciones entre Washington y Teherán, intensificando sus esfuerzos diplomáticos ante el temor de una acción militar estadounidense contra Irán.

En este marco, está previsto en Estambul un encuentro entre el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el canciller iraní, Abbas Araghchi, para discutir un posible acuerdo sobre el programa nuclear.

Un funcionario turco confirmó que Ankara trabaja para "sentar a las partes a la misma mesa", sin brindar detalles sobre plazos ni formato.

Los medios iraníes adoptaron un tono prudente, señalando la disposición de Teherán a negociaciones basadas en "condiciones equitativas" y limitadas exclusivamente al dossier nuclear, con la exclusión del programa misilístico y de las actividades regionales.

Del lado iraní, las fuentes atribuyen un rol operativo a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y considerado el principal decisor después del líder supremo, Ali Khamenei. Larijani habría autorizado la apertura del canal negociador y dejado trascender señales de apertura, incluso tras una reciente misión a Moscú.

Rusia también es señalada como un nodo central en este entramado, en particular por las propuestas técnicas presentadas sobre la gestión del uranio enriquecido, consideradas funcionales para construir un compromiso en materia nuclear.

Moscú habría mantenido canales activos con ambas partes, contribuyendo a enfriar las opciones militares.

En el frente estadounidense, aseguran las fuentes, Witkoff manejó los contactos directos con la delegación iraní, mientras que a nivel político sigue siendo central el rol del presidente Donald Trump, quien en las últimas semanas había incrementado la presión sobre Teherán.

En este contexto se inscribe el activismo turco, marcado por una intensa diplomacia telefónica y por la reciente visita de Araghchi a Ankara, donde mantuvo reuniones con el canciller Hakan Fidan y con el presidente Recep Tayyip Erdogan. (ANSA).