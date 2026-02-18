Irán: Lavrov, "nuevo ataque a Irán tendría consecuencias negativas para la región"

"Las consecuencias serían negativas. Ya se han producido ataques contra Irán: contra instalaciones nucleares bajo el control del AIEA. Hasta donde sabemos, existía un riesgo real de accidente nuclear. Ahora, a juzgar por nuestros colegas iraníes, la situación es más o menos normal, pero los ataques a las instalaciones nucleares han obligado a los iraníes a pensar en la protección física de los materiales nucleares, que, repito, están bajo el control del organismo y no pueden ser tocados", añadió Lavrov en una entrevista con Al Arabiya.

Lo dijo en respuesta a una pregunta sobre las posibles consecuencias de un nuevo ataque para Rusia y la región (ANSA).