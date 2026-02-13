Irán libera a dos líderes reformistas detenidos tras las protestas, reportan medios

Dos líderes del sector reformista de Irán que habían sido detenidos en los últimos días tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de enero fueron puestos en libertad el jueves por la noche, informaron medios locales.

Javad Emam, portavoz del Frente Reformista, la principal coalición de esa corriente política, y Ebrahim Asgharzadeh, antiguo miembro del Parlamento, "fueron liberados hace unos minutos tras pagar una fianza", aseguró el jueves por la noche su abogado, Hojjat Kermani, a la agencia ISNA, según el diario Etemad.

Añadió que la liberación de Azar Mansouri, líder desde 2023 del Frente Reformista y exasesora del expresidente reformista Mohamad Jatamí (1997-2005), podría producirse "en los próximos días".