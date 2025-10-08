Irán libera a un ciclista franco-alemán acusado de espionaje

Irán liberó a un franco-alemán de 19 años, detenido en la República Islámica cuando realizaba un viaje en bicicleta y acusado de espionaje, informó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores francés.

"Lennart Monterlos está libre", afirmó Jean-Noel Barrot. Fuentes francesas cercanas al caso señalaron que el joven ya se encuentra de camino a Francia.

Monterlos fue detenido el 16 de junio en Bandar Abbás, una ciudad del sur de Irán, en el tercer día de la breve guerra entre la República Islámica e Israel.

Este entusiasta de los deportes y los viajes, de madre alemana y padre francés, estaba recorriendo Irán en solitario, en un viaje en bicicleta desde Europa hasta Asia.

El poder judicial iraní anunció el lunes que retirarían los cargos de espionaje en su contra.

Monterlos salió de la cárcel el fin de semana y estaba alojado en la embajada francesa en Teherán mientras esperaba los trámites para salir de la República Islámica, informaron a AFP varias fuentes cercanas al caso.

Francia, que tiene a otros muchos ciudadanos encarcelados en la República Islámica, condenó la detención de Monterlos por considerarla arbitraria.

"No me he olvidado de Cecile Kohler y Jacques Paris, y exigimos su liberación inmediata", agregó Barrot.

La pareja francesa, acusada de espiar para Israel, lleva casi tres años y medio detenida en Irán y se enfrenta a la pena de muerte.

Al igual que otros países europeos, Francia sospecha que Irán está reteniendo a ciudadanos occidentales como rehenes para negociar su libertad a cambio de concesiones, en particular en lo que respecta a sus planes nucleares y el levantamiento de las sanciones económicas.

Dt/sw/st/sag/mb