Irán libera bajo fianza a una líder reformista

Las autoridades iraníes liberaron este viernes bajo fianza a la líder de la principal coalición reformista nacional, Azar Mansuri, días después de que fuera arrestada tras las protestas antigubernamentales, informó un medio local.

El bando reformista apoyó al presidente Masud Pezeshkian durante su campaña en 2024, pero varias de sus figuras se distanciaron del gobierno y respaldaron las recientes manifestaciones, que comenzaron en protesta contra el costo de la vida pero se extendieron a todo el país contra el sistema teocrático de la República Islámica.

Azar Mansuri "fue liberada de prisión hace unos minutos después de pagar la fianza", dijo su abogado Hojat Kermani a la agencia de noticias ISNA menos de una semana después de su arresto.

La exasesora del expresidente reformista Mohamad Jatami (1997-2005) lidera desde 2023 el Frente Reformista.

El jueves por la noche fueron liberados otros dos líderes reformistas: el portavoz del Frente Reformista Javad Emam y Ebrahim Asgharzadeh, exmiembro del Parlamento, informaron medios locales.