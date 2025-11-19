Irán libera el petrolero "Talara" y a sus 21 tripulantes retenidos en el Golfo

El buque "Talara" retenido la semana pasada por Irán en aguas del Golfo fue liberado y sus 21 tripulantes están a salvo, anunció el miércoles su operador.

"Columbia Shipmanagement puede confirmar que su petrolero 'Talara', que gestiona, fue liberado alrededor de las 04H42 hora local del 19 de noviembre de 2025 con su tripulación de 21 marineros, todos a salvo", indicó el grupo en un comunicado enviado a la AFP.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, habían confirmado el sábado que habían incautado un petrolero el día anterior en aguas del Golfo.

"El petrolero estaba en infracción por transportar una carga no autorizada", afirmaron.

La agencia local iraní Fars descartó que esta incautación fuera una medida de represalia hacia otro país.

La carga incautada incluía "productos petroquímicos iraníes (...) transportados ilegalmente hacia Singapur y el principal responsable era un individuo o una empresa iraní", según Fars.

El buque había partido de Ajman, en los Emiratos Árabes Unidos, con destino a Singapur, según la empresa marítima Ambrey.

Fue abordado por tres pequeñas embarcaciones mientras atravesaba el estrecho de Ormuz en dirección sur.

El estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado, fue escenario de varios incidentes en el pasado.

El año pasado los Guardianes de la Revolución capturaron un portacontenedores, acusando a su armador de estar "vinculado a Israel", después de un ataque mortal contra el consulado iraní en Siria, atribuido a Israel.

